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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantı 8.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır

22:33 14.06.2023 (güncellendi: 23:11 14.06.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantı 8.5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yeni kabine üyelerimizin yemin etmesiyle ülkemizin hizmet davasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yürütme organındaki tüm görevleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı devam ettirecek kadroları belirledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tarihi dönüşümünü tekrar görmüş olduk.,8,5 saat süren bir Kabine Toplantısı oldu. Tüm bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim.
Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da böylece netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa tarih olmuştur. Bunda en büyük pay vatandaşlarımız olmuştur. Artık eski sisteme dönüş önerisini reddetmiştir. Bundan sonra asırlık hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz. Zorlukların üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle içeride ve dışarıda daha kararlı mücadele edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür iddiamızı daha yüksek sesle söyleyeceğiz. Reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız.
Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddetmiş, parlamenter sistem tartışmaları açılmamak üzere kapanmıştır.
Bugün dünden daha güçlüysek yeni yönetim sistemine borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002'den önce bunun eksikliğini görmüştür. Biz 2002'den itibaren hamlelerimizle bu açığı kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar yeni sistemden rahatsızlıklarını söylüyorlar. Millet oyunu görmüş ve sandıkta son sözünü görmüştür. Muhalefetten de gerçekleri görmesini tavsiye ediyoruz.
Muhalefetin seçim atmosferinden hala çıkamadığını görüyoruz. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğratmadıkları kesimi bırakmadılar. Kırsaldaki de şehirdeki de size en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ı depremzedelere, 28 Mayıs'ı da kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Biz bu hakaretleri kabul etmiyoruz. Ülke değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Bu çevrelerin her seçim sonrası seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulması gerekiyor. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verenlerden herkesin uzak durması gerekmektedir. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir zaafımız yoktur. Son 21 yılda olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız.
Gazi Mustafa Kemal'in 'milletin efendisi' diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri kabul etmiyoruz.
Muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu, sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz.
Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylıklarını erkene alıyoruz. 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı öncesinde sevindiriyoruz.
Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Her tarafın içine sinecek bir hayırlı karar alacağız.
Memur maaş zamlarıyla ilgili Meclis'te görüşmeler yapacağız.
Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri kıracak güce ulaşmıştır. Türkiye’ye yeni bir sivil anayasayı oluşturmak için çalışacağız.
Kime neyi taahhüt ettiysek hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Açıkladığımız projelerin zamanında bitirilmesine hassasiyet göstereceğiz. Yaşadığımız deprem felaketine rağmen hizmet siyasetimize devam ettik.
Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu oluşturduk.
Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor.
Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz artık hayalden çıkıp gerçeğe dönmüştür
Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz
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