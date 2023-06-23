https://sputniknews.com.tr/20230623/aras-aydin-nicole-kidmanin-rol-aldigi-nine-perfect-strangers-kadrosunda-1072790529.html
Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu
Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu
Nicole Kidman'ın başrolde olduğu 'Nine Perfect Strangers' dizisi geri dönüyor. İkinci sezon onayını alan dizinin kadrosuna Aras Aydın da dahil oldu. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T14:21+0300
2023-06-23T14:21+0300
2023-06-23T14:48+0300
yaşam
oyuncu
nicole kidman
dizi
kadro
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Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı ‘Nine Perfect Strangers’, 2. sezon onayını aldı.Nicole Kidman'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.Daha önce Kiraz Mevsimi, Kaçış, İnsanlar İkiye Ayrılır gibi yapımlarda rol alan Aras Aydın, son olarak Aldatmak dizisinde boy göstermişti.Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ve ilk sezonda, 9 yabancının bir arınma kapında yaşadıklarını konu eden Nine Perfect Strangers dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlacağı henüz açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230527/merve-dizdar-cannes-film-festivalinde-merve-dizdar-en-iyi-kadin-oyuncu-odulunu-aldi-1071656989.html
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oyuncu, nicole kidman, dizi, kadro
oyuncu, nicole kidman, dizi, kadro
Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu
14:21 23.06.2023 (güncellendi: 14:48 23.06.2023) Abone ol
Nicole Kidman'ın başrolde olduğu 'Nine Perfect Strangers' dizisi geri dönüyor. İkinci sezon onayını alan dizinin kadrosuna Aras Aydın da dahil oldu.
Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı ‘Nine Perfect Strangers’, 2. sezon onayını aldı.
Nicole Kidman'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.
NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.
Daha önce Kiraz Mevsimi, Kaçış, İnsanlar İkiye Ayrılır gibi yapımlarda rol alan Aras Aydın, son olarak Aldatmak dizisinde boy göstermişti.
Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ve ilk sezonda, 9 yabancının bir arınma kapında yaşadıklarını konu eden Nine Perfect Strangers dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlacağı henüz açıklanmadı.