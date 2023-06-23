https://sputniknews.com.tr/20230623/aras-aydin-nicole-kidmanin-rol-aldigi-nine-perfect-strangers-kadrosunda-1072790529.html

Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu

Aras Aydın, Nicole Kidman'ın rol aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu

Nicole Kidman'ın başrolde olduğu 'Nine Perfect Strangers' dizisi geri dönüyor. İkinci sezon onayını alan dizinin kadrosuna Aras Aydın da dahil oldu. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T14:21+0300

2023-06-23T14:21+0300

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yaşam

oyuncu

nicole kidman

dizi

kadro

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Yapımcılığını David E. Kelley'nin üstlendiği, senaryosunu John Henry Butterworth ve Samantha Strauss'un kaleme aldığı ‘Nine Perfect Strangers’, 2. sezon onayını aldı.Nicole Kidman'ın hem başrole hem de yapımcılığa döneceği açıklandı.NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre; ikinci sezonda Liv Ullmann, Dolly De Leon, Maisie Richardson Sellers gibi isimlerin yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda olacak.Daha önce Kiraz Mevsimi, Kaçış, İnsanlar İkiye Ayrılır gibi yapımlarda rol alan Aras Aydın, son olarak Aldatmak dizisinde boy göstermişti.Liane Moriarty'nin kitabına dayanan ve ilk sezonda, 9 yabancının bir arınma kapında yaşadıklarını konu eden Nine Perfect Strangers dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlacağı henüz açıklanmadı.

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oyuncu, nicole kidman, dizi, kadro