https://sputniknews.com.tr/20230527/merve-dizdar-cannes-film-festivalinde-merve-dizdar-en-iyi-kadin-oyuncu-odulunu-aldi-1071656989.html
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı
76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T22:20+0300
2023-05-27T22:20+0300
2023-05-27T22:26+0300
cannes film festivali
merve dizdar
ödül
yaşam
nuri bilge ceylan
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Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.
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merve dizdar kimdir, merve dizdar en iyi kadın oyuncu ödülü, cannes film festivali merve dizdar ödül
merve dizdar kimdir, merve dizdar en iyi kadın oyuncu ödülü, cannes film festivali merve dizdar ödül
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı
22:20 27.05.2023 (güncellendi: 22:26 27.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.
Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.