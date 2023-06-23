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https://sputniknews.com.tr/20230623/anket-ruslarin-yuzde-78i-putine-guveniyor-1072804013.html
Anket: Rusların yüzde 78'i Putin'e güveniyor
Anket: Rusların yüzde 78'i Putin'e güveniyor
VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78 olduğunu gösterdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T21:48+0300
2023-06-23T21:48+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
anket
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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.1’inin Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 78.9’nun ise kendisine güvendiğini ortaya koydu.Anket katılımcılarının yüzde 61.8’i Rusya Başbakan Mihail Mişustin'e yüzde 35.7’si ise Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zuganov’a güvendiklerini belirtti.Katılımcıların yüzde 76.1'i devlet başkanının, yüzde 50.7'si hükümetin, yüzde 53.3'ü ise başbakanın icraatlerini onayladıklarını dile getirdi.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12-18 Haziran tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-ukraynadan-farkli-olarak-rusya-gorusmeleri-reddetmedi-1072584873.html
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rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), anket
rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), anket

Anket: Rusların yüzde 78'i Putin'e güveniyor

21:48 23.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
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VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78 olduğunu gösterdi.
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.1’inin Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 78.9’nun ise kendisine güvendiğini ortaya koydu.
Anket katılımcılarının yüzde 61.8’i Rusya Başbakan Mihail Mişustin'e yüzde 35.7’si ise Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zuganov’a güvendiklerini belirtti.
Katılımcıların yüzde 76.1'i devlet başkanının, yüzde 50.7'si hükümetin, yüzde 53.3'ü ise başbakanın icraatlerini onayladıklarını dile getirdi.
VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12-18 Haziran tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.
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