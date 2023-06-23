https://sputniknews.com.tr/20230623/anket-ruslarin-yuzde-78i-putine-guveniyor-1072804013.html

Anket: Rusların yüzde 78'i Putin'e güveniyor

Anket: Rusların yüzde 78'i Putin'e güveniyor

VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78 olduğunu gösterdi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T21:48+0300

2023-06-23T21:48+0300

2023-06-23T21:48+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

anket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072554593_0:98:2979:1774_1920x0_80_0_0_1af56d92ac95d8424d8873a7fdc34027.jpg

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) düzenlediği anketin sonuçları, Rusya vatandaşlarının yüzde 76.1’inin Putin’in icraatlarını desteklediğini, yüzde 78.9’nun ise kendisine güvendiğini ortaya koydu.Anket katılımcılarının yüzde 61.8’i Rusya Başbakan Mihail Mişustin'e yüzde 35.7’si ise Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zuganov’a güvendiklerini belirtti.Katılımcıların yüzde 76.1'i devlet başkanının, yüzde 50.7'si hükümetin, yüzde 53.3'ü ise başbakanın icraatlerini onayladıklarını dile getirdi.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 12-18 Haziran tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-ukraynadan-farkli-olarak-rusya-gorusmeleri-reddetmedi-1072584873.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), anket