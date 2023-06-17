https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-ukraynadan-farkli-olarak-rusya-gorusmeleri-reddetmedi-1072584873.html
Putin: Ukrayna’dan farklı olarak Rusya görüşmeleri reddetmedi
Putin: Ukrayna’dan farklı olarak Rusya görüşmeleri reddetmedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’den farklı olarak Moskova’nın hiçbir zaman Ukrayna görüşmelerini reddetmediğini belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-17T20:25+0300
2023-06-17T20:25+0300
2023-06-17T20:25+0300
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Rusya lideri Putin, St. Petersburg şehrinde Afrika liderleriyle düzenlenen görüşmede, Kiev’in tarafsızlık anlaşmasından vazgeçtiğini anımsatarak, “Ukrayna’nın diğer anlaşmalardan vazgeçmeye devam etmeyeceğinin garantileri nerde? Yine de bu koşullarda bile görüşmeleri reddetmedik. Sayın dostlar, biz değil Ukrayna yönetimi görüşmeyeceğini ilan etti” diye konuştu.Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’yla görüşmeleri yasaklayan kararname imzaladığını anımsattı.Rusya lideri, Ukrayna temsilcisinin de imzaladığı İstanbul çözüm anlaşmasının taslağını göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, “Ukrayna’daki tüm sorunlar, 2014’teki yasa dışı silahlı ve kanlı darbeden sonra başladı. Batı’daki sponsorlar bu darbeye destek verdi. Onlar çekinmeden bunu söylemeye devam ediyorlar” dedi.Ukrayna vatandaşlarının bir kısmının darbeye destek vermediğini ve darbe sonucu ülkenin başına gelenlere uymayacağını ilan ettiğini dile getiren Rus lider, “Rusya, bu insanlara destek vermek zorunda kaldı, zira bu topraklarla tarihi bağları ve topraklarda yaşayan insanlarla kültürel ve dil bağlarına sahipti” ifadesini kullandı.Putin, “Esir askerlere gelince bu süreç devam ediyor. Bunu anımsattığınız işin size minnettarım. Suudi Arabistan, BAE ve diğer ortaklar esir takası için çok şey yaptı. Bu süreci sürdürmeye hazırız” dedi.
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rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
Putin: Ukrayna’dan farklı olarak Rusya görüşmeleri reddetmedi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’den farklı olarak Moskova’nın hiçbir zaman Ukrayna görüşmelerini reddetmediğini belirtti.
Rusya lideri Putin, St. Petersburg şehrinde Afrika liderleriyle düzenlenen görüşmede, Kiev’in tarafsızlık anlaşmasından vazgeçtiğini anımsatarak, “Ukrayna’nın diğer anlaşmalardan vazgeçmeye devam etmeyeceğinin garantileri nerde? Yine de bu koşullarda bile görüşmeleri reddetmedik. Sayın dostlar, biz değil Ukrayna yönetimi görüşmeyeceğini ilan etti” diye konuştu.
Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’yla görüşmeleri yasaklayan kararname imzaladığını anımsattı.
Rusya lideri, Ukrayna temsilcisinin de imzaladığı İstanbul çözüm anlaşmasının taslağını göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İşte bu. Bu var. Adı, daimi tarafsızlık ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri ile ilgili anlaşma. On sekiz madde var. Üstelik eki de var. Bu maddeler, ordu ve diğer şeylerle ilgili. Her şey yazıyor, askeri teçhizat sayısından asker sayısına kadar. İşte belge. Ama biz söz verdiğimiz gibi ordu birliklerimizi Kiev’den çektikten sonra Kiev yönetimi, sahipleri yaptığı gibi, tüm bunları tarihin çöplüğüne attı. Kibar olmaya çalışacağım, bundan vazgeçtiler.”
Putin, “Ukrayna’daki tüm sorunlar, 2014’teki yasa dışı silahlı ve kanlı darbeden sonra başladı. Batı’daki sponsorlar bu darbeye destek verdi. Onlar çekinmeden bunu söylemeye devam ediyorlar” dedi.
Ukrayna vatandaşlarının bir kısmının darbeye destek vermediğini ve darbe sonucu ülkenin başına gelenlere uymayacağını ilan ettiğini dile getiren Rus lider, “Rusya, bu insanlara destek vermek zorunda kaldı, zira bu topraklarla tarihi bağları ve topraklarda yaşayan insanlarla kültürel ve dil bağlarına sahipti” ifadesini kullandı.
Putin, “Esir askerlere gelince bu süreç devam ediyor. Bunu anımsattığınız işin size minnettarım. Suudi Arabistan, BAE ve diğer ortaklar esir takası için çok şey yaptı. Bu süreci sürdürmeye hazırız” dedi.