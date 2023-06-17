https://sputniknews.com.tr/20230617/putin-ukraynadan-farkli-olarak-rusya-gorusmeleri-reddetmedi-1072584873.html

Putin: Ukrayna’dan farklı olarak Rusya görüşmeleri reddetmedi

Putin: Ukrayna’dan farklı olarak Rusya görüşmeleri reddetmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’den farklı olarak Moskova’nın hiçbir zaman Ukrayna görüşmelerini reddetmediğini belirtti. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T20:25+0300

2023-06-17T20:25+0300

2023-06-17T20:25+0300

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vladimir putin

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Rusya lideri Putin, St. Petersburg şehrinde Afrika liderleriyle düzenlenen görüşmede, Kiev’in tarafsızlık anlaşmasından vazgeçtiğini anımsatarak, “Ukrayna’nın diğer anlaşmalardan vazgeçmeye devam etmeyeceğinin garantileri nerde? Yine de bu koşullarda bile görüşmeleri reddetmedik. Sayın dostlar, biz değil Ukrayna yönetimi görüşmeyeceğini ilan etti” diye konuştu.Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’yla görüşmeleri yasaklayan kararname imzaladığını anımsattı.Rusya lideri, Ukrayna temsilcisinin de imzaladığı İstanbul çözüm anlaşmasının taslağını göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, “Ukrayna’daki tüm sorunlar, 2014’teki yasa dışı silahlı ve kanlı darbeden sonra başladı. Batı’daki sponsorlar bu darbeye destek verdi. Onlar çekinmeden bunu söylemeye devam ediyorlar” dedi.Ukrayna vatandaşlarının bir kısmının darbeye destek vermediğini ve darbe sonucu ülkenin başına gelenlere uymayacağını ilan ettiğini dile getiren Rus lider, “Rusya, bu insanlara destek vermek zorunda kaldı, zira bu topraklarla tarihi bağları ve topraklarda yaşayan insanlarla kültürel ve dil bağlarına sahipti” ifadesini kullandı.Putin, “Esir askerlere gelince bu süreç devam ediyor. Bunu anımsattığınız işin size minnettarım. Suudi Arabistan, BAE ve diğer ortaklar esir takası için çok şey yaptı. Bu süreci sürdürmeye hazırız” dedi.

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rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, ukrayna krizi