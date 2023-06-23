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https://sputniknews.com.tr/20230623/ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1072791052.html
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek demiryolu projesi hakkında... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T14:39+0300
2023-06-23T14:39+0300
yaşam
türkiye
hızlı tren
adil karaismailoğlu
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.Japonya’daki Shinkansen demiryolunun bir benzerinin Ankara ile İstanbul arasında yapılacağını söyleyen Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Shinkansen’e benzer bir projedir” dedi.Saatte 350 ki hıza ulaşacakBu hatta çalışacak hızlı trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, hattın Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye kadar uzanacağını anlattı.Karaismailoğlu bu yatırımla birlikte Türkiye’nin hızlı tren işletmeciliğinde dünyanın 8’inci ülkesi olacağını da ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ankara-sivas-yuksek-hizli-tren-seferinin-bilet-fiyati-belli-oldu-1071207465.html
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türkiye, hızlı tren, adil karaismailoğlu
türkiye, hızlı tren, adil karaismailoğlu

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

14:39 23.06.2023
© AAAnkara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti
Ankara-Sivas Hızlı Treni ilk seferi için başkentten hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek demiryolu projesi hakkında konuştu. Karaismailoğlu, “Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız.” dedi.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.

Japonya’daki Shinkansen demiryolunun bir benzerinin Ankara ile İstanbul arasında yapılacağını söyleyen Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Shinkansen’e benzer bir projedir” dedi.
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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
17 Mayıs, 12:11

Saatte 350 ki hıza ulaşacak

Bu hatta çalışacak hızlı trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, hattın Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye kadar uzanacağını anlattı.

Karaismailoğlu bu yatırımla birlikte Türkiye’nin hızlı tren işletmeciliğinde dünyanın 8’inci ülkesi olacağını da ekledi.
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