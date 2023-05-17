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https://sputniknews.com.tr/20230517/ankara-sivas-yuksek-hizli-tren-seferinin-bilet-fiyati-belli-oldu-1071207465.html
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
26 Nisan'da hizmete giren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mayıs sonuna kadar ücretsiz sürecek seferlerin ardından bilet fiyatı 1 Haziran 2023'ten... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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yht
yüksek hızlı tren (yht)
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Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.
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ankara, sivas, yht, yüksek hızlı tren (yht)
ankara, sivas, yht, yüksek hızlı tren (yht)

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu

12:11 17.05.2023
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Nisan ayında medyada en çok konuşulanlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA
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26 Nisan'da hizmete giren Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mayıs sonuna kadar ücretsiz sürecek seferlerin ardından bilet fiyatı 1 Haziran 2023'ten itibaren 240 lira olacak.
Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 itibarıyla 240 lira olduğu görüldü.
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