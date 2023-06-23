https://sputniknews.com.tr/20230623/ab-disisleri-bakanlarinin-turkiye-degerlendirmesi-ertelendi-1072801356.html

AB dışişleri bakanlarının Türkiye değerlendirmesi ertelendi

AB dışişleri bakanlarının Türkiye değerlendirmesi ertelendi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının gelecek haftaki toplantısında yapılması planlanan Türkiye konulu değerlendirme temmuzda yapacakları bir... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T19:26+0300

2023-06-23T19:26+0300

2023-06-23T19:26+0300

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Lüksemburg'da pazartesi düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bir bölümünde "Türkiye'deki seçimler sonrası durum" hakkında bir değerlendirme yapılması öngörülüyordu. Ancak AB yetkililerinin bir süre önce mevcut durumu ele aldığı ve bakanların değerlendirmesinin ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.Adının verilmesini istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye'yi 20 Temmuz'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ele almaya verdiklerini bildirdi.Türkiye'de milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin mayısta yapıldığını hatırlatan AB yetkilisi, "Türkiye’nin politikalarının neler olacağını görmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bazı değişiklikler yapabilecek bir hükümet var. Bu yüzden gelişmelerin nasıl olacağını görmek için biraz daha zaman vermek istedik" diye konuştu.

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