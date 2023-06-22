https://sputniknews.com.tr/20230622/uzerine-agda-bantlari-yapistirilan-kedi-uskudar-belediyesi-ekiplerince-tedaviye-alindi-1072754480.html

Üzerine ağda bantları yapıştırılan kedi tedaviye alındı

Üzerine ağda bantları yapıştırılan kedi tedaviye alındı

Üzerine ağda bantları yapıştırılmış görüntüsüyle sosyal medyada gündeme gelen kedi, Üsküdar Belediyesi ekiplerince bulunarak Minik Dostlar Kliniğinde tedavi... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:50+0300

2023-06-22T15:50+0300

2023-06-22T15:51+0300

yaşam

kedi

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üsküdar belediyesi

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hayvan hakları

hayvanlara işkence

insan

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Üsküdar'daki kedinin zor durumdaki görüntüsünü paylaşan binlerce sosyal medya kullanıcısı, hayvanın bulunarak bu durumdan kurtulması için seferber oldu. Dün paylaşılan görüntüdeki kedinin, Üsküdar ilçesi sınırlarında olduğu bilgisi üzerine Üsküdar Belediyesi ekipleri harekete geçti.Ekipler, akşam saatlerinde kediyi Burhaniye Mahallesi'nde bularak, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Üzerindeki ağda bantlarından tamamen kurtarılan kedi, tedaviye alındı.'Birileri kedinin üzerine işkencevari operasyon yapmış'Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, yaptığı açıklamada, kedinin durumunu "Ağda bantlarıyla kedinin üzerine işkencevari bir operasyon yapmış birileri." şeklinde ifade etti.Olay Üsküdar bölgesinde yaşandığı için sosyal medyada belediye başkanı ve veteriner işleri müdürlüğünü etiketleyerek paylaşımlar yapıldığını anlatan Uzunali, şöyle konuştu:'Sahiplenmek için müracaat edenler oldu'Uzunali, kendinin kendini temizleme güdüsüyle üzerindeki yapışkan bantların bir kısmını çıkardığını belirterek, ekiplerce bulunduktan sonra tamamen temizlendiğini aktardı.Tüylere yapışan kısımların da tıraş edildiğini belirten Uzunali, şöyle devam etti:Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kedinin tedavisine ilişkin Twitter hesabından görüntüler paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230621/sokak-kedisine-agda-bantlari-yapistirildi-1072706448.html

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kedi, üsküdar, üsküdar belediyesi, canilik, işkence, hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, insan