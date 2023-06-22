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https://sputniknews.com.tr/20230622/unlu-yonetmen-luc-besson-aktrise-tecavuz-davasinda-aklandi-1072746941.html
Ünlü yönetmen Luc Besson, aktrise tecavüz davasında aklandı
Ünlü yönetmen Luc Besson, aktrise tecavüz davasında aklandı
Fransız yönetmene 2500 euro ödemesine hükmedilen aktris Sand Van Roy'un kararı daha fazla temyize götürme imkanı kalmadı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:50+0300
2023-06-22T13:58+0300
yaşam
sinema
film
yönetmen
luc besson
cinsel taciz
tecavüz
fransa
yargıtay
ret kararı
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Variety dergisi, Fransa’daki en üst düzey temyiz mahkemesi Yargıtay’ın belgelerine dayanarak, Fransız yönetmen Luc Besson'un kendisinin ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ isimli filminde rol alan Sand Van Roy'a tecavüz etmek suçlamasından kesin olarak aklandığını duyurdu.Belgelere göre "Yargıtay, Van Roy'un son sunumunu inceledikten sonra, şu anda temyizin kabulüne izin verecek herhangi bir vesile bulunmadığına karar verdi". Van Roy'a Besson'a 2500 euro ödemesini emreden Yargıtay kararıyla Belçika ve Hollanda kökenli aktrisin Fransız yönetmene karşı 6 yıllık yargı mücadelesi sonlandırıldı. Aktrisin hem Fransa'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde Besson'a aynı suçlamalarla dava açması yasaklandı. Van Roy, daha önce Besson'a Belçika'da dava açmaya çalışmış, ama başarısız olmuştu.Variety'ye konuşan ünlü yapımcı-yönetmenin avukatı Thierry Marambert, "Bu karar, Luc Besson lehine davanın düşmesi ve reddini teyit ediyor ve son 5 yılda onu suçsuz bulan tüm kararları doğruluyor" dedi. Film setinde 'taciz edici' bir ilişkiye girdiği Besson'un 17 Mayıs 2018'de Paris'teki Bristol Oteli'nde tecavüzüne uğradığını iddia eden Van Roy, o ayın sonlarında ve Temmuz 2018'de yönetmen hakkında polise şikayette bulundu.Besson aleyhindeki suçlamalar, 9 aylık bir soruşturmanın ardından Şubat 2019'da Paris'teki bir savcı tarafından delil yetersizliğinden reddedildi.Bunun üzerine Van Roy'un asliye hukuk mahkemesinde açtığı dava, yönetmenin üç çocuğunun anneleri de dahil olmak üzere çok sayıda tanığın ifadesinin alınması ve Besson'un sorgulanmasının ardından 2021'de reddedildi. Van Roy'un 2018'deki suçlamalarının ardından, bir dizi kadın daha Besson'a karşı cinsel taciz iddiasında bulundu, ancak bunlar mahkemede kanıtlanamadı. Ünlü yönetmen, 2020'de mali yeniden yapılandırma anlaşmasıyla film şirketi EuropaCorp'u devretmesi dahil, yıllarca süren mali ve yasal sıkıntılardan sonra geri dönüş filmi üzerinde çalışıyor.'DogMan' isimli yeni filminin dünya prömiyeri bu yılki Venedik Film Festivali'nde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20160729/luc-besson-intihal-1024152732.html
https://sputniknews.com.tr/20180520/oscar-odullu-yonetmen-luc-besson-tecavuz-1033518303.html
https://sputniknews.com.tr/20180710/fransiz-yonetmen-besson-yeni-cinsel-taciz-suclamasi-1034222571.html
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sinema, film, yönetmen, luc besson, cinsel taciz, tecavüz, fransa, yargıtay, ret kararı
sinema, film, yönetmen, luc besson, cinsel taciz, tecavüz, fransa, yargıtay, ret kararı

Ünlü yönetmen Luc Besson, aktrise tecavüz davasında aklandı

13:50 22.06.2023 (güncellendi: 13:58 22.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Luc Besson@lucbessonFransız yönetmen Luc Besson film çekiminde
Fransız yönetmen Luc Besson film çekiminde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/Luc Besson@lucbesson
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Fransız yönetmene 2500 euro ödemesine hükmedilen aktris Sand Van Roy'un kararı daha fazla temyize götürme imkanı kalmadı.
Variety dergisi, Fransa’daki en üst düzey temyiz mahkemesi Yargıtay’ın belgelerine dayanarak, Fransız yönetmen Luc Besson'un kendisinin ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’ isimli filminde rol alan Sand Van Roy'a tecavüz etmek suçlamasından kesin olarak aklandığını duyurdu.
Belgelere göre "Yargıtay, Van Roy'un son sunumunu inceledikten sonra, şu anda temyizin kabulüne izin verecek herhangi bir vesile bulunmadığına karar verdi".
Van Roy'a Besson'a 2500 euro ödemesini emreden Yargıtay kararıyla Belçika ve Hollanda kökenli aktrisin Fransız yönetmene karşı 6 yıllık yargı mücadelesi sonlandırıldı. Aktrisin hem Fransa'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde Besson'a aynı suçlamalarla dava açması yasaklandı. Van Roy, daha önce Besson'a Belçika'da dava açmaya çalışmış, ama başarısız olmuştu.
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Variety'ye konuşan ünlü yapımcı-yönetmenin avukatı Thierry Marambert, "Bu karar, Luc Besson lehine davanın düşmesi ve reddini teyit ediyor ve son 5 yılda onu suçsuz bulan tüm kararları doğruluyor" dedi.
Film setinde 'taciz edici' bir ilişkiye girdiği Besson'un 17 Mayıs 2018'de Paris'teki Bristol Oteli'nde tecavüzüne uğradığını iddia eden Van Roy, o ayın sonlarında ve Temmuz 2018'de yönetmen hakkında polise şikayette bulundu.
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Besson aleyhindeki suçlamalar, 9 aylık bir soruşturmanın ardından Şubat 2019'da Paris'teki bir savcı tarafından delil yetersizliğinden reddedildi.
Bunun üzerine Van Roy'un asliye hukuk mahkemesinde açtığı dava, yönetmenin üç çocuğunun anneleri de dahil olmak üzere çok sayıda tanığın ifadesinin alınması ve Besson'un sorgulanmasının ardından 2021'de reddedildi.
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Van Roy'un 2018'deki suçlamalarının ardından, bir dizi kadın daha Besson'a karşı cinsel taciz iddiasında bulundu, ancak bunlar mahkemede kanıtlanamadı.
Ünlü yönetmen, 2020'de mali yeniden yapılandırma anlaşmasıyla film şirketi EuropaCorp'u devretmesi dahil, yıllarca süren mali ve yasal sıkıntılardan sonra geri dönüş filmi üzerinde çalışıyor.
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