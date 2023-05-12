https://sputniknews.com.tr/20230512/42-yasindaki-natalie-portmanin-12-yasindayken-oynadigi-leondaki-roluyle-hl-basi-dertte--1071006374.html

42 yaşındaki Natalie Portman'ın 12 yaşındayken oynadığı Leon'daki rolüyle hâlâ başı dertte

42 yaşındaki Natalie Portman'ın 12 yaşındayken oynadığı Leon'daki rolüyle hâlâ başı dertte

Yeni filminin gösterime çıkması vesilesiyle Hollywood Reporter dergisine röportaj veren Natalie Portman, çocukken Leon filminde oynamaktan duyduğu... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T17:06+0300

2023-05-12T17:06+0300

2023-05-12T17:28+0300

yaşam

natalie portman

luc besson

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12 yaşında 'Leon' ve 13 yaşında 'Beautiful Girls' filmlerinde oynayarak çocuk yaşta ünlü olan Natalie Portman (42), Cannes Film Festivali'nde gösterilecek Todd Haynes'in yönettiği 'May December' filmindeki rolü vesilesiyle Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi. 'Black Swan' filmiyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran ödüllü aktrise, Hollywood'daki cinsel saldırı geleneğinin ifşa eden ve en güçlü prodüktör Harvey Weinstein'ı demir parmaklıkların arkasına gönderen MeToo (BenDe) aktivizminde rol alması üzerinden Leon filminin yönetmeni Luc Besson'la ilgili iddialar da soruldu."Kadınların Luc Besson hakkında cinsel taciz iddiasında bulunduğunu duyduğunuzda ne hissettiniz" sorusunu "Yıkıcı" diye yanıtlayan Portman, "Şaşırdınız mı" sorusuna "Evet tabii ki... Ben hiç... Evet..." yanıtını verdi. 'Çocuktum, bilemiyorum'Ancak gazeteci "'Evet' dediniz ama 'hayır' dercesine kafanızı salladınız, bu yüzden bu konudaki bakış açısınızı anladığımdan emin olmak istiyorum. Luc, sizin ve diğer genç kadınların kariyerinde çok önemli bir figürdü. Sizce (tacizle ilgili) herhangi bir belirti var mıydı" diye ısrar etti.Bunun üzerine Portman "Gerçekten bilmiyordum. Çalışan bir çocuktum. Ben bir çocuktum. Ama kimsenin deneyimini geçersiz kılacak bir şey söylemek istemiyorum" dedi. 'En hafif tabiriyle bazı yönlerden biraz nahoş'Gazetecinin "Leon'daki rolünüzü halkın nasıl karşıladığı genç bir kadın olarak sizin için çetrefilliydi" hatırlatması üzerine bir Oscar, iki Altın Küre ödüllü aktris şunları söyledi:Portman, 2018'de verdiği röportajlarda, Leon filmi gösterildiğinde sanatına nasıl bir yanıt alacağı konusunda çok heyecanlı olduğunu, ama rolü yüzünden toplum tarafından cinsel nesne haline getirildiğini ve bu yüzden büyük rahatsızlık yaşadığını anlatmıştı. Leon gösterime girdikten sonra hayran mektupları almaya başlayan Portman, “Elime geçen ilk hayran mektubunu heyecanla açtığımda, kocaman bir adam benimle ilgili tecavüz fantezilerini anlatıyordu" demişti. 'Bu yüzden o yaştaki aklıyla saygı ve güvence altında yaşamak için tüm savunma ve kontrol mekanizmalarını kuşandığını, buna aşk veya seks sahnelerini içeren kısımları reddetmenin, sürekli akıllı ve ciddi görünmeye çabalamanın dahil olduğunu' belirten Portman, bunun bütün hayatını etkilediğinden yakınmıştı. Ünlü oyuncu, "Yaşadığım yerin yerel radyosunda 18. doğum günüm için geri sayım başladı, örtmece olarak yasal olarak seks yapabileceğim tarih" çıkışını yaparak şu manzarayı çizmişti:

https://sputniknews.com.tr/20220711/natalie-portman-12-13-yasindaki-rollerimin-cinsellestirilmesi-bende-savunmasizlik-hissi-yaratti-1058593481.html

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natalie portman, luc besson