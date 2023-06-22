https://sputniknews.com.tr/20230622/tokat-valiligi-600-kisinin-sebeke-suyundan-zehirlendigi-iddiasinin-dogru-olmadigini-bildirdi-1072727835.html

Tokat Valiliği '600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği' iddiasının doğru olmadığını bildirdi

Tokat Valiliği '600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği' iddiasının doğru olmadığını bildirdi

Tokat Valiliği, Niksar ilçesinde 600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T07:18+0300

2023-06-22T07:18+0300

2023-06-22T07:18+0300

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zehirlenme

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Tokat Valiliği'nden bazı sosyal medya hesaplarında Niksar ilçesinde "600 vatandaş zehirlendi" gibi paylaşımlara dair açıklama yapıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Niksar'da şebeke suyundan kaynaklı 600 vatandaşın zehirlendiğine yönelik haberler yer alması üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.Niksar Devlet Hastanesi'ne 538 hastanın başvurduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 197'sinin bulantı ve ishal gibi şikayetleri olduğu kaydedildi.'Hastanede yatan vaka bulunmuyor'Mevsimsel artış olduğu, il dışından bayram tatili dolayısıyla gelenler kaynaklı vaka sayılarının biraz arttığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:"Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı, adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır. Niksar Devlet Hastanesi'ne başvuranlar incelendiğinde, il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Hastanede yatan vaka bulunmamaktadır. İlk yapılan tetkiklerde gaitada mikrop görülmemiştir. Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmesi ve şebeke sularından su numuneleri alınmış olup, su ve diğer konulardaki gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir."

https://sputniknews.com.tr/20230616/ankarada-tarim-ilaci-zehirlenmesi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisinin-durumu-agir-1072530306.html

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