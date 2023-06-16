https://sputniknews.com.tr/20230616/ankarada-tarim-ilaci-zehirlenmesi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisinin-durumu-agir-1072530306.html

Ankara'da iki kişi böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti

Ankara'da iki kişi böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır beş kişinin yaralandığını açıkladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:34+0300

2023-06-16T12:34+0300

2023-06-16T12:51+0300

türkiye

tarım ilacı

ankara

keçiören

vasip şahin

zehirlenme

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde tarım ilacı kullanılan apartmanda biri 10 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir apartmanda zehirlenme olduğuna dair gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekipler, yaptıkları ilk inceleme sonucunda bina içerisinde tarım ilacı kullanıldığını ve tüm dairelerin etkilendiğini tespit etti.Valilik: Gerekli tedbirler alındıAnkara Valiliği konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı:Olayda biri 10 yaşındaki bir çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bina içerisinde girilemeyen iki daire için İtfaiye Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri eşliğinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/saglik-bakani-kocadan-mantar-zehirlenmelerine-karsi-uyari-1072404540.html

türkiye

ankara

keçiören

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tarım ilacı, ankara, keçiören, vasip şahin, zehirlenme