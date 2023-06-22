https://sputniknews.com.tr/20230622/tanju-ozcan-meral-aksener-mansur-yavasin-oyununa-geldi-1072767726.html
Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarda bulundu. Özcan, "Meral... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:36+0300
2023-06-22T22:36+0300
2023-06-22T22:36+0300
politika
tanju özcan
meral akşener
mansur yavaş
chp
altılı masa
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 kanalında konuk olduğu programda Altılı Masa tartışmalarına ilişkin yorum yaptı.Özcan, Yavaş'ın Akşener'e 'siyasi kazık attığını' ileri sürdü.Özcan, "Değişim, değişim, değişim... Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' tweet'ini atan Sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/altili-masa-ortaklarinin-aldigi-vekilliklerle-chp-sandalye-sayisinda-gecen-donemin-altinda-kalacak-1071106921.html
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tanju özcan, meral akşener, mansur yavaş, chp, altılı masa
tanju özcan, meral akşener, mansur yavaş, chp, altılı masa
Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
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CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarda bulundu. Özcan, "Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 kanalında konuk olduğu programda Altılı Masa tartışmalarına ilişkin yorum yaptı.
Özcan, Yavaş'ın Akşener'e 'siyasi kazık attığını' ileri sürdü.
Özcan, "Değişim, değişim, değişim... Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' tweet'ini atan Sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.