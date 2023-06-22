https://sputniknews.com.tr/20230622/tanju-ozcan-meral-aksener-mansur-yavasin-oyununa-geldi-1072767726.html

Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi

Tanju Özcan: Meral Akşener Mansur Yavaş'ın oyununa geldi

CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarda bulundu. Özcan, "Meral... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T22:36+0300

2023-06-22T22:36+0300

2023-06-22T22:36+0300

politika

tanju özcan

meral akşener

mansur yavaş

chp

altılı masa

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 kanalında konuk olduğu programda Altılı Masa tartışmalarına ilişkin yorum yaptı.Özcan, Yavaş'ın Akşener'e 'siyasi kazık attığını' ileri sürdü.Özcan, "Değişim, değişim, değişim... Meral Hanım'ın orada yediği siyasi kazık var. Meral Hanım maalesef bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti. Meral Akşener çıktı masadan kalkıyorum dedi. Kendim yürüyeceğim dedi. Olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'yanındayız' tweet'ini atan Sayın Mansur Yavaş'tı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/altili-masa-ortaklarinin-aldigi-vekilliklerle-chp-sandalye-sayisinda-gecen-donemin-altinda-kalacak-1071106921.html

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tanju özcan, meral akşener, mansur yavaş, chp, altılı masa