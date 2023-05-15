https://sputniknews.com.tr/20230515/altili-masa-ortaklarinin-aldigi-vekilliklerle-chp-sandalye-sayisinda-gecen-donemin-altinda-kalacak-1071106921.html

Altılı Masa ortaklarının aldığı vekilliklerle, CHP sandalye sayısında geçen dönemin altında kalacak

Altılı Masa ortaklarının aldığı vekilliklerle, CHP sandalye sayısında geçen dönemin altında kalacak

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 21 arttırdı. Ancak DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar olmak üzere CHP listelerinden... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T08:33+0300

2023-05-15T08:33+0300

2023-05-15T08:33+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

demokrat parti (dp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_0:335:3045:2047_1920x0_80_0_0_46885b7b5b6023b453427dfc6c30494e.jpg

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 167 milletvekili getirebildi. Böylece geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 22 arttırdı. Ancak, ittifak ortağı partilerin milletvekillerinin yeni yasama döneminde ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle CHP’nin milletvekili sayısının geçen dönem 146 olan sayının altında kalacak.33 vekil ayrılacakCHP sıralarından DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar olmak üzere toplam 33 vekil çıkardı. Böylece CHP’nin vekil sayısı 135 olacak. İYİ Parti ise geçen dönemki oy oranını korurken vekil sayısını 1 arttırarak 44’e çıkardı.İyi Parti bir vekil artırdıİYİ Parti, 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 10 oy oranı ile 43 milletvekilini TBMM’ye getirmişti. 4 milyon 959 bin 403 seçmen 2018 seçimlerinde İYİ Parti’yi desteklemişti. İYİ Parti, bu seçimde ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 9.87 oy oranına ulaşarak 44 milletvekilini Meclis’e göndermiş oldu.Milletvekilliği aday listesinde yer alan Başkanlık Divanı’ndaki 15 kişiden üçü Meclis’e giremedi. Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay ve Hukuk ve Adalet Politikalar Başkanı Bahadır Erdem, Akşener’in seçilemeyen kurmayları oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp)