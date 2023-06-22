https://sputniknews.com.tr/20230622/tanju-ozcan-chpden-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1072757327.html
Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:08+0300
2023-06-22T17:08+0300
2023-06-22T17:14+0300
politika
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
disiplin
ihraç
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan'ın cezası 10 gün önce bitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230621/ozcandan-kilicdaroglunun-16li-masa-aciklamasina-yanit-bir-daha-hesaplamasini-tavsiye-ediyorum-1072719341.html
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), disiplin, ihraç
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), disiplin, ihraç
Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
17:08 22.06.2023 (güncellendi: 17:14 22.06.2023) Abone ol
Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.
Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan'ın cezası 10 gün önce bitmişti.