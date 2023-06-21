Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı Masa' açıklamasına yanıt: Bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum
22:01 21.06.2023 (güncellendi: 22:05 21.06.2023)
© İHATanju Özcan
© İHA
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6’lı Masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım" sözlerine CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Özcan "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında "Değil 6’lı Masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım" açıklamansın yankıları sürüyor.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı:
Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi.
Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının yüzde 1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik.
Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum.
Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 20, 2023
Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35…