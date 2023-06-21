Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı Masa' açıklamasına yanıt: Bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum

Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi.



Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35…