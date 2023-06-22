https://sputniknews.com.tr/20230622/rusyada-anma-ve-keder-gunu-82-yil-once-bugun-buyuk-anavatan-savasi-basladi-1072759315.html
Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı
Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı
Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T18:23+0300
2023-06-22T18:23+0300
2023-06-22T18:24+0300
multimedya
video
büyük vatan savaşı
rusya
2. dünya savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072759150_3:0:2158:1212_1920x0_80_0_0_36491e128215b26de67588e826691080.jpg
Nazi ordusunun 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sputnik, bu trajik günü anlatan arşiv görüntülerinin yer aldığı video hazırladı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/nazilerin-sscb-halklarini-yok-etmeye-yonelik-aclik-planinin-tam-metni-ilk-kez-yayinladi-1072756757.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072759150_272:0:1888:1212_1920x0_80_0_0_3600ab3e289833bfe31ac264ba9cf9ef.jpg
Rusya’da Anma ve Keder Günü: 82 yıl önce bugün Büyük Vatan Savaşı başladı
Rusya’da Anma ve Keder Günü: 82 yıl önce bugün Büyük Vatan Savaşı başladı
2023-06-22T18:23+0300
true
PT1M09S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, büyük vatan savaşı, rusya, 2. dünya savaşı
video, büyük vatan savaşı, rusya, 2. dünya savaşı
Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı
18:23 22.06.2023 (güncellendi: 18:24 22.06.2023) Abone ol
Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü.
Nazi ordusunun 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sputnik, bu trajik günü anlatan arşiv görüntülerinin yer aldığı video hazırladı.