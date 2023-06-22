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Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı
Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı
Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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büyük vatan savaşı
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Nazi ordusunun 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sputnik, bu trajik günü anlatan arşiv görüntülerinin yer aldığı video hazırladı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/nazilerin-sscb-halklarini-yok-etmeye-yonelik-aclik-planinin-tam-metni-ilk-kez-yayinladi-1072756757.html
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Rusya’da Anma ve Keder Günü: 82 yıl önce bugün Büyük Vatan Savaşı başladı
Rusya’da Anma ve Keder Günü: 82 yıl önce bugün Büyük Vatan Savaşı başladı
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video, büyük vatan savaşı, rusya, 2. dünya savaşı

Rusya’da Anma ve Keder Günü: Büyük Anavatan Savaşı, 82 yıl önce bugün başladı

18:23 22.06.2023 (güncellendi: 18:24 22.06.2023)
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Rusya’da bugün Büyük Vatan Savaşı’nın başladığı ve savaşta ölenlerin anıldığı Anma ve Keder Günü.
Nazi ordusunun 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla başlayan Büyük Anavatan Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biri. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sputnik, bu trajik günü anlatan arşiv görüntülerinin yer aldığı video hazırladı.
2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın bozguna uğratılması vesilesiyle Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda 24 Haziran 1945 tarihinde düzenlenen Zafer Geçidi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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