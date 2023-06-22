https://sputniknews.com.tr/20230622/nazilerin-sscb-halklarini-yok-etmeye-yonelik-aclik-planinin-tam-metni-ilk-kez-yayinladi-1072756757.html

Nazilerin SSCB halklarını yok etmeye yönelik ‘açlık planının’ tam metni ilk kez yayınladı

Nazilerin SSCB halklarını yok etmeye yönelik ‘açlık planının’ tam metni ilk kez yayınladı

Rusya Askeri Tarih Topluluğu (RVİO), Nazi Almanyası tarafından 20 ila 30 milyon SSCB sakininin yok edilmesi amacıyla geliştirilen ‘açlık planının’ tam metnini... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T16:57+0300

2023-06-22T16:57+0300

2023-06-22T16:57+0300

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İstoriya.rf sitesinde yayınlanan 23 Mayıs 1941 tarihli, ‘Ekonomi Karargahının Ekonomi Politikaları Yönergesi’ adlı belge, Sovyetler Birliği’nin 20 ila 30 milyon sakininin yok edilmesini öngörüyordu.‘Sayısal Tarih’ Bilim ve Araştırma Vakfı Direktörü Yegor Yakovlev, “İyi bilinen Barbarossa harekatı planının yanı sıra, işgal altındaki Sovyet topraklarını soymaya yönelik bir de ekonomik plan hazırlanıyordu. Plan, ciddi şekilde gıda ithalatına bağımlı olan Üçüncü Reich için çalkantılı bir zamanda oluşmuştu. İngiliz deniz ablukası, Nazi Almanya'sının gıda durumu için tehdit oluşturuyordu. Bu nedenle Naziler, tüm tahılları ihraç ederek Sovyetler Birliği'ni soyacaktı. Bu soygunun sonucu 20 ila 30 milyon insanın açlıktan ölmesi olacaktı” açıklamasında bulundu.Belgenin Amerikalılar tarafından Wehrmacht (Savunma Bakanlığı) Yüksek Komutanlığının belgelerinin arasında bulunduğunu ve Nürnberg mahkemelerinde de yer aldığını anlatan tarihçi, “Ne yazı ki belge Rusça yayınlanmamıştı” diye konuştu.Adolf Hitler’in planına göre işgal altındaki topraklara kademeli olarak Alman sömürgecilerin yerleştirilmesinin, yerli halkın ise sürülmesinin öngörüldüğünü anlatan Yakovlev, işgal edilen topraklardaki yerli nüfusu azaltma fikrinin mimarının ise eski Alman Reich Gıda ve Tarım Bakanı Herbert Backe olduğuna dikkat çekti. Backe’nin formülüne göre işgal edilen topraklardaki tüm gıda maddeleri Almanya’ya nakledilip Wehrmacht ve Üçüncü Reich ihtiyaçları için kullanılacaktı.Bu plan sonucunda başta Moskova ve Leningrad’ın (St. Petersburg) açlıkla karşı karşıya kalması gerektiğini anlatan tarihçi, “Yani, Leningrad nüfusunu aç bırakma fikri Barbarossa planının başarısızlığının bir sonucu olarak değil, Sovyetler Birliği'nin işgalinden önce yapılan değerlendirmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı” bilgisini verdi.Belgede yer alan “Bu insanları sadece fazladan boğaz oldukları için değil, aynı zamanda hem Çar hem de Bolşevikler döneminde Rusların her zaman Almanya ve Avrupa'nın düşmanı oldukları için açlığa mahkum ediyoruz” ifadelerini alıntılayan Yakovlev, “Bu bir soykırım planıydı, zira ancak soykırım, belli bir ulusun toplu katliamını öngörebilir” vurgusunu yaptı.

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