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https://sputniknews.com.tr/20230622/putinin-ozel-temsilcisi-lavrentyev-turkiye-suriye-ve-iran-yol-haritasi-konseptini-kabul-etti-1072748288.html
Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türkiye, Suriye ve İran yol haritası konseptini kabul etti
Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türkiye, Suriye ve İran yol haritası konseptini kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye, Suriye ve İran'ın Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
rusya
suriye
iran
türkiye
görüşme
yol haritası
aleksandr lavrentyev
vladimir putin
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10 Mayıs'ta Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının toplantısında Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası hazırlanmasına karar verildiğini anımsatan Lavrentyev, 20 Haziran'da Astana'da yapılan dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu konunun gündeme alındığını anlattı.Tüm tarafların Rusya'nın hazırladığı yol haritası konseptini genel itibarıyla kabul ettiğini belirten Lavrentyev, temsilcilerin kendi görüş ve önerilerini sunduğunu, şimdi bunları sistematik hale getirmeleri ve onaylamaları gerektiğini kaydetti.Sürecin biraz zaman alacağını söyleyen Lavrentyev, "En önemlisi, sürecin ilerlemesi. Bu, kademeli bir süreç. Bunun çok fazla uzatılmaması gerekir ve tüm taraflar bunu kabul etti" dedi.Lavrentyev, Rus tarafının sunduğu konseptte değişiklikler yapılabileceğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/bolge-ulkeleri-birlikte-hareket-etmeden-abdnin-suriyeden-cikmasi-imkansiz-1072732603.html
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ortadoğu, rusya, suriye, iran, türkiye, görüşme, yol haritası, aleksandr lavrentyev, vladimir putin
ortadoğu, rusya, suriye, iran, türkiye, görüşme, yol haritası, aleksandr lavrentyev, vladimir putin

Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türkiye, Suriye ve İran yol haritası konseptini kabul etti

14:04 22.06.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye- Rusya- Suriye- İran
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye, Suriye ve İran'ın Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda Rusya tarafından sunulan yol haritası konseptini kabul ettiğini belirtti.
10 Mayıs'ta Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının toplantısında Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası hazırlanmasına karar verildiğini anımsatan Lavrentyev, 20 Haziran'da Astana'da yapılan dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu konunun gündeme alındığını anlattı.

Tüm tarafların Rusya'nın hazırladığı yol haritası konseptini genel itibarıyla kabul ettiğini belirten Lavrentyev, temsilcilerin kendi görüş ve önerilerini sunduğunu, şimdi bunları sistematik hale getirmeleri ve onaylamaları gerektiğini kaydetti.

Sürecin biraz zaman alacağını söyleyen Lavrentyev, "En önemlisi, sürecin ilerlemesi. Bu, kademeli bir süreç. Bunun çok fazla uzatılmaması gerekir ve tüm taraflar bunu kabul etti" dedi.

Lavrentyev, Rus tarafının sunduğu konseptte değişiklikler yapılabileceğini de ekledi.
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