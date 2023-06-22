https://sputniknews.com.tr/20230622/bolge-ulkeleri-birlikte-hareket-etmeden-abdnin-suriyeden-cikmasi-imkansiz-1072732603.html

‘Bölge ülkeleri birlikte hareket etmeden ABD’nin Suriye’den çıkması imkansız’

‘Bölge ülkeleri birlikte hareket etmeden ABD’nin Suriye’den çıkması imkansız’

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de terörün sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasına dair işbirliği yaptığı Astana görüşmeleri devam ediyor. Doç. Dr. Gökçe... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T10:22+0300

2023-06-22T10:22+0300

2023-06-22T10:22+0300

görüş

türkiye

rusya

suriye

iran

astana

astana mutabakatı

astana süreci

astana görüşmeleri

astana zirvesi

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Kazakistan’ın başkenti Astana, 20-21 Haziran’da Türkiye’nin bölgesi açısından önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Türkiye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın ve Rusya, İran’dan da üst düzey diplomatların katılımıyla Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi ve Türkiye, İran, Rusya ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı düzenlendi.Astana toplantısının sonucunda yayınlanan ortak bildiriye göre Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabaların devam etmesine vurgu yapıldı.Bildiriye göre İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu etraflıca istişare eden taraflar, insani durum da dahil bölgedeki durumun sürdürülebilir şekilde normalleşmesi için çabaları sürdürme konusunda mutabakat sağladı. Üç ülkenin bakan yardımcıları, İdlib'le ilgili tüm mevcut anlaşmalar eksiksiz olarak yerine getirilerek sahada sükunetin korunması gerektiğinin altını çizdi.Taraflar, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü bozmayı amaçlayan ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar da dahil terörle ve ayrılıkçı planlarla mücadelede işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.Burada mesajlar özellikle YPG ile birlikte Suriye’de büyük bir alanı işgal eden ABD’ye verildi.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “ABD, Suriye’den masada çıkmaz. ABD’nin oradan çıkması için PKK/YPG’nin misyonunun tamamlanması gerekir. PKK/YPG’nin varlığının zayıflatılması için de birlikte hareket edilmelidir. ABD’nin Suriye’den kendiliğinden çıkmasını düşünmek imkansızdır. Oradaki varlığıyla Ortadoğu’yu kontrol ediyor, İsrail’in güvenliğini sağlıyor, bölgeyi vekil terör örgütleri ile dizayn etmeye çalışıyor. Bu bölgedeki petrollerini de kurmaya çalıştığı terör devletleri ile kontrol etmeye çalışıyor” dedi.‘Bu sürece Irak’ın da katılması gerekiyor’Bölgede sadece PKK/YPG değil IŞİD, HTŞ ve farklı isimlerde terör örgütlerinin olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Gökçe’nin vurguları şöyle oldu:‘ABD, Astana sürecinin aktörlerine karşı olan bloku genişletmeye çalışıyor’“ABD, bu toplantılardan ve işleyen süreçten rahatsız oluyor. Bunu İdlib bölgesindeki HTŞ gruplarını YPG ile görüştürmesinden, Suriye hükümetine muhalif Arapları YPG ile buluşturmasından, cepheyi genişletme gayretinden anlayabiliriz. Astana sürecinin aktörlerine karşı olan bloku genişletmeye çalışıyor” diyerek devam eden Gökçe, şunları ekledi:‘HTŞ güvenilir bir oluşum değil’Ortak bildiride dikkat çeken noktalardan bir diğeri ise İdlib’de durumun normalleştirilmesine ve anlaşmaların hayata geçirilmesine yönelik oldu. Doç. Dr. Gökçe, İdlib’de düğümün nasıl çözülebileceğini şöyle anlattı:Türkiye, Suriye’den çekilir mi?Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Eyman Sosan, Astana’da yaptığı açıklamada, 'bu yoldaki herhangi bir fiili sonucun, Türkiye’nin net bir takvime ve belirli adımlara göre güçlerini Suriye topraklarından çekmesini ve bu çekilmenin fiilen uygulanmasına dayanması gerektiğini' ifade etti. Gökçe’nin bu konuya dair yorumu ise “Türkiye’nin kontrol ettiği bölgeden çekilmesi için öncelikle diğer alanlardaki terör örgütleri varlığının sonlandırılması ardından bu bölgelerden çekilme takviminin sunulması gerekir. Türkiye bu bölgeden çekildikten sonra oraya yeniden terör örgütleri gelirse bu bölgelerde Türkiye’nin yıllardır terörle mücadele emeğini heba eder. Bu yüzden Türkiye bunu öncelikli olarak kabul etmeyecektir” şeklinde oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-turkiye-ve-iran-astanadaki-gorusme-sonunda-ortak-bildiri-kabul-etti-1072697648.html

https://sputniknews.com.tr/20220721/tahrandan-abdye-verilen-mesajlar-astana-formatinin-yeni-bir-kutbun-oncusu-oldugunu-gosteriyor-1058980992.html

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