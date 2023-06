‘Bölge ülkeleri birlikte hareket etmeden ABD’nin Suriye’den çıkması imkansız’

“Türkiye’nin İdlib’deki operasyona karşı ilk çekincesi olası bir sığınmacı akımıdır. İkincisi ise doğuda PKK/YPG ile mücadele ederken HTŞ’yi de karşısına almamayı düşünüyor. Bir yandan da sığınmacıların gelmek isteyenleri geldi. O bölgede sayıları azaldı. Ama sadece sığınmacılar gelecek diye bu bölgede istikrarsızlığın devam etmesine göz yummak pek akla uygun değil. ABD’nin son hamleleri HTŞ’nin güvenilir bir oluşum olmadığını her an Türkiye’ye karşı eylemler yapabileceğini gösteriyor. Bu yüzden buradaki tüm ayrılıkçı unsurların ve silahlı grupların temizlenmesi gerekiyor. İdlib sorunun mutlaka çözülmesi şart. İdlib’e açılan sınır kapısının açık tutulması da Türkiye ve insani yardımlar için önem taşıyor ancak buradaki çatışmasızlık rejimi de istikrarsızlığı körüklüyor. IŞİD liderlerine yapılan her iki operasyon da İdlib bölgesinde oldu. Türkiye’ye çok yakın sınırlarda saklanıyorlardı.”