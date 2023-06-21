https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-turkiye-ve-iran-astanadaki-gorusme-sonunda-ortak-bildiri-kabul-etti-1072697648.html
Rusya, Türkiye ve İran Astana'daki görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti
Rusya, Türkiye ve İran Astana'daki görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti
Kazakistan'ın başkentinde 20-21 Haziran'da Astana görüşmelerinin 20. turu yapıldı. Rusya, Türkiye ve İran, görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:38+0300
2023-06-21T13:38+0300
2023-06-21T13:49+0300
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Üçlü ortak bildiriye göre Rusya, Türkiye ve İran, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalarına devam edecek.20. tur görüşmelerinde Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlama sürecinin ele alındığının belirtildiği ortak bildiride, "Dışişleri bakanlarının 10 Mayıs 2023'te ve savunma bakanlarının 25 Nisan 2023'te Moskova'da yaptığı dörtlü toplantıda varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için bu yöndeki aktif çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dendi.'İdlib'deki durumun normalleşmesi için çabalar sürecek'Bildiriye göre İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu etraflıca istişare eden taraflar, insani durum da dahil bölgedeki durumun sürdürülebilir şekilde normalleşmesi için çabaları sürdürme konusunda mutabakat sağladı. Üç ülkenin bakan yardımcıları, İdlib'le ilgili tüm mevcut anlaşmalar eksiksiz olarak yerine getirilerek sahada sükunetin korunması gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, iran, türkiye, suriye, astana
rusya, iran, türkiye, suriye, astana
Rusya, Türkiye ve İran Astana'daki görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti
13:38 21.06.2023 (güncellendi: 13:49 21.06.2023) Abone ol
Kazakistan'ın başkentinde 20-21 Haziran'da Astana görüşmelerinin 20. turu yapıldı. Rusya, Türkiye ve İran, görüşme sonunda ortak bildiri kabul etti.
Üçlü ortak bildiriye göre Rusya, Türkiye ve İran, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlamak ve İdlib'deki gerilimi azaltmak için aktif çabalarına devam edecek.
20. tur görüşmelerinde Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik yol haritası hazırlama sürecinin ele alındığının belirtildiği ortak bildiride, "Dışişleri bakanlarının 10 Mayıs 2023'te ve savunma bakanlarının 25 Nisan 2023'te Moskova'da yaptığı dörtlü toplantıda varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için bu yöndeki aktif çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dendi.
'İdlib'deki durumun normalleşmesi için çabalar sürecek'
Bildiriye göre İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu etraflıca istişare eden taraflar, insani durum da dahil bölgedeki durumun sürdürülebilir şekilde normalleşmesi için çabaları sürdürme konusunda mutabakat sağladı. Üç ülkenin bakan yardımcıları, İdlib'le ilgili tüm mevcut anlaşmalar eksiksiz olarak yerine getirilerek sahada sükunetin korunması gerektiğinin altını çizdi.