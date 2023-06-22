https://sputniknews.com.tr/20230622/polonya-basini-andromeda-yatinin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalarla-ilgisi-yoktu-1072766486.html
Polonya basını: ‘Andromeda’ yatının Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgisi yoktu
Polonya basını: ‘Andromeda’ yatının Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgisi yoktu
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının hazırlanmasında kullanıldığı iddia edilen ve Polonya'nın bu eyleme karıştığına işaret eden... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:09+0300
2023-06-22T22:09+0300
2023-06-22T22:09+0300
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Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesinin Polonya savcılığından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının hazırlanmasında kullanıldığı iddia edilen ve Polonya'nın bu eyleme karıştığına işaret eden ‘Andromeda’ yatının olayla ilgisi bulunmuyor.Polonya soruşturma makamının verilerine göre ‘Andromeda’ yatı, Almanya'nın Rügen adasından Polonya'ya geldi. Altı kişinin olduğu tekne ülkedeki limanlardan birinde 12 saat kaldıktan sonra Polonya’nın ulusal sularından ayrıldı.Savcılık yetkilisinin sözlerinin alıntılandığı haberde, “The Wall Street Journal haberinde yer alan, Kuzey Akım’ı havaya uçurma operasyonunun lojistik merkezinin Polonya olduğu yönündeki açıklama tamamen gerçek dışıdır ve soruşturma sürecinde buna yönelik herhangi bir delile rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.“Soruşturmanın sonuçlarından, yatın Polonya limanında kaldığı süre boyunca gemiye hiçbir eşya yüklenmediği, yat mürettebatının ise Polonya sınır muhafızları tarafından kontrole tabi tutulduğu anlaşılmakta” diyen savcılık yetkilisi, mürettebat üyelerinin üzerlerinde Bulgaristan pasaportları olduğunu, sınır muhafızlarının bunların sahte olduğuna veya sahiplerinin Schengen bölgesine girmesinin yasaklandığına dair herhangi bir tespitte bulunmadığını ifade etti.‘Andromeda' yatının geçen eylül ayında Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıya karışmış olabileceği Alman Spiegel dergisi, Washington Post ve New York Times gibi Batılı medya kuruluşları tarafından ortaya atılmıştı. Her iki gazete de Alman müfettişler tarafından elde edilen bilgilere atıfta bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230621/alman-basini-kuzey-akim-boru-hatlari-farkli-sekilde-patlatildi-1072718902.html
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rusya, kuzey akım, polonya, yat, sabotaj
rusya, kuzey akım, polonya, yat, sabotaj
Polonya basını: ‘Andromeda’ yatının Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgisi yoktu
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının hazırlanmasında kullanıldığı iddia edilen ve Polonya'nın bu eyleme karıştığına işaret eden ‘Andromeda’ yatının olayla herhangi bir ilgisi olmadığı iddia edildi.
Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesinin Polonya savcılığından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırısının hazırlanmasında kullanıldığı iddia edilen ve Polonya'nın bu eyleme karıştığına işaret eden ‘Andromeda’ yatının olayla ilgisi bulunmuyor.
Polonya soruşturma makamının verilerine göre ‘Andromeda’ yatı, Almanya'nın Rügen adasından Polonya'ya geldi. Altı kişinin olduğu tekne ülkedeki limanlardan birinde 12 saat kaldıktan sonra Polonya’nın ulusal sularından ayrıldı.
Savcılık yetkilisinin sözlerinin alıntılandığı haberde, “The Wall Street Journal haberinde yer alan, Kuzey Akım’ı havaya uçurma operasyonunun lojistik merkezinin Polonya olduğu yönündeki açıklama tamamen gerçek dışıdır ve soruşturma sürecinde buna yönelik herhangi bir delile rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.
“Soruşturmanın sonuçlarından, yatın Polonya limanında kaldığı süre boyunca gemiye hiçbir eşya yüklenmediği, yat mürettebatının ise Polonya sınır muhafızları tarafından kontrole tabi tutulduğu anlaşılmakta” diyen savcılık yetkilisi, mürettebat üyelerinin üzerlerinde Bulgaristan pasaportları olduğunu, sınır muhafızlarının bunların sahte olduğuna veya sahiplerinin Schengen bölgesine girmesinin yasaklandığına dair herhangi bir tespitte bulunmadığını ifade etti.
‘Andromeda' yatının geçen eylül ayında Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıya karışmış olabileceği Alman Spiegel dergisi, Washington Post ve New York Times gibi Batılı medya kuruluşları tarafından ortaya atılmıştı. Her iki gazete de Alman müfettişler tarafından elde edilen bilgilere atıfta bulunmuştu.