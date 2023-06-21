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Alman basını: Kuzey Akım boru hatları farklı şekilde patlatıldı
Alman basını: Kuzey Akım boru hatları farklı şekilde patlatıldı
Kuzey Akım boru hatlarının farklı şekilde patlatıldığı ve Kuzey Akım-2'nin diğerine göre daha az hasar aldığı belirtildi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
almanya
kuzey akım
sabotaj
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Alman RTL televizyonunun muhabiri, uluslararası uzman, gazeteci grubu, Norveçli bir araştırmacı ve Danimarka istihbaratından bir temsilciyle Kuzey Akım-2'nin patlatıldığı noktaya gitti.Patlama yerinde çekilen yeni görüntüleri paylaşan RTL'nin haberine göre Kuzey Akım-2'ye yönelik sabotajda küçük bir patlayıcı kullanıldı ve bu hatta diğerine kıyasla daha az hasar oluştu.Daha önce araştırmaların büyük bölümünde Kuzey Akım-1'deki patlamanın Kuzey Akım-2'deki patlamadan 17 saat sonra meydana geldiğinin ve her iki boruda yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir delik açıldığının belirtildiğini anımsatan RTL, bunun patlamanın büyük bir şiddete sahip olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.Kuzey Akım-2'de Kuzey Akım-1'in aksine büyük patlama izleri görülmediğini görüntülerle birlikte aktaran RTL, bunun patlamanın şiddetinin daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/rusya-kuzey-akimlar-icin-uluslararasi-sorusturmanin-acilmasi-icin-calisacagiz-1072509538.html
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rusya, almanya, kuzey akım, sabotaj
rusya, almanya, kuzey akım, sabotaj

Alman basını: Kuzey Akım boru hatları farklı şekilde patlatıldı

21:54 21.06.2023
© İHAKuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Kuzey Akım boru hatlarının farklı şekilde patlatıldığı ve Kuzey Akım-2'nin diğerine göre daha az hasar aldığı belirtildi.
Alman RTL televizyonunun muhabiri, uluslararası uzman, gazeteci grubu, Norveçli bir araştırmacı ve Danimarka istihbaratından bir temsilciyle Kuzey Akım-2'nin patlatıldığı noktaya gitti.
Patlama yerinde çekilen yeni görüntüleri paylaşan RTL'nin haberine göre Kuzey Akım-2'ye yönelik sabotajda küçük bir patlayıcı kullanıldı ve bu hatta diğerine kıyasla daha az hasar oluştu.
Daha önce araştırmaların büyük bölümünde Kuzey Akım-1'deki patlamanın Kuzey Akım-2'deki patlamadan 17 saat sonra meydana geldiğinin ve her iki boruda yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir delik açıldığının belirtildiğini anımsatan RTL, bunun patlamanın büyük bir şiddete sahip olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.
Kuzey Akım-2'de Kuzey Akım-1'in aksine büyük patlama izleri görülmediğini görüntülerle birlikte aktaran RTL, bunun patlamanın şiddetinin daha düşük olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.
26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.
Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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