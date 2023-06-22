https://sputniknews.com.tr/20230622/moldovadan-rusyaya-avrupayla-butunlesmeye-engel-olma-suclamasi-1072768845.html

Moldova’dan Rusya’ya ‘Avrupa’yla bütünleşmeye engel olma’ suçlaması

Moldova’dan Rusya’ya ‘Avrupa’yla bütünleşmeye engel olma’ suçlaması

Moldova Parlamentosu Başkanı İgor Grosu, Rusya’nın tüm var gücüyle Moldova’nın Avrupa ile bütünleşmesine engel olmaya çalıştığını iddia etti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T22:53+0300

2023-06-22T22:53+0300

2023-06-22T22:53+0300

dünya

rusya

moldova

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3e43ebc9a42a704aca9debf498f10fd.jpg

Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Federasyonu tüm var gücüyle Avrupa Birliği’ne entegrasyonumuza engel olmaya çalışıyor. Transdinyester’deki dondurulan çatışmayı yaratanlar onlar” ifadelerini kullandı.Grosu, ülkedeki Rus diplomatların sayısını azaltma teklifiyle ilgili “Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki değerlendirmesini, gerekçelerle parlamentoya gelmesini bekleyeceğiz. O zaman somut teklifi görüşeceğiz" dedi.Daha önce Moldova’da iktidardaki parti, 30’dan fazla Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme teklifinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230609/rus-disisleri-bati-moldovadan-ikinci-bir-ukrayna-yaratmak-istiyor-1072242296.html

rusya

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moldova, avrupa