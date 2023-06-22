https://sputniknews.com.tr/20230622/moldovadan-rusyaya-avrupayla-butunlesmeye-engel-olma-suclamasi-1072768845.html
Moldova’dan Rusya’ya ‘Avrupa’yla bütünleşmeye engel olma’ suçlaması
Moldova’dan Rusya’ya ‘Avrupa’yla bütünleşmeye engel olma’ suçlaması
Moldova Parlamentosu Başkanı İgor Grosu, Rusya’nın tüm var gücüyle Moldova’nın Avrupa ile bütünleşmesine engel olmaya çalıştığını iddia etti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:53+0300
2023-06-22T22:53+0300
2023-06-22T22:53+0300
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Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Federasyonu tüm var gücüyle Avrupa Birliği’ne entegrasyonumuza engel olmaya çalışıyor. Transdinyester’deki dondurulan çatışmayı yaratanlar onlar” ifadelerini kullandı.Grosu, ülkedeki Rus diplomatların sayısını azaltma teklifiyle ilgili “Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki değerlendirmesini, gerekçelerle parlamentoya gelmesini bekleyeceğiz. O zaman somut teklifi görüşeceğiz" dedi.Daha önce Moldova’da iktidardaki parti, 30’dan fazla Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme teklifinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/rus-disisleri-bati-moldovadan-ikinci-bir-ukrayna-yaratmak-istiyor-1072242296.html
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Moldova’dan Rusya’ya ‘Avrupa’yla bütünleşmeye engel olma’ suçlaması
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Moldova Parlamentosu Başkanı İgor Grosu, Rusya’nın tüm var gücüyle Moldova’nın Avrupa ile bütünleşmesine engel olmaya çalıştığını iddia etti.
Moldova Parlamentosu Başkanı Grosu, basın mensuplarına açıklamasında, “Rusya Federasyonu tüm var gücüyle Avrupa Birliği’ne entegrasyonumuza engel olmaya çalışıyor. Transdinyester’deki dondurulan çatışmayı yaratanlar onlar” ifadelerini kullandı.
Grosu, ülkedeki Rus diplomatların sayısını azaltma teklifiyle ilgili “Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki değerlendirmesini, gerekçelerle parlamentoya gelmesini bekleyeceğiz. O zaman somut teklifi görüşeceğiz" dedi.
Daha önce Moldova’da iktidardaki parti, 30’dan fazla Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme teklifinde bulunmuştu.