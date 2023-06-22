https://sputniknews.com.tr/20230622/kenyada-aclik-tarikati-sorusturmasi-zanlisi-10-gunluk-aclik-grevinin-ardindan-oldu-1072737728.html

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması zanlısı 10 günlük açlık grevinin ardından öldü

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması zanlısı 10 günlük açlık grevinin ardından öldü

Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan tarikatın üyesi Buyuka, polis gözetiminde... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T12:11+0300

2023-06-22T12:11+0300

2023-06-22T12:11+0300

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ceset

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Kenya Savcılık yetkilisi Jami Yamina, basına yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin ölümüne karışmakla suçlanan açlık tarikatı üyesi Joseph Buyuka'nın polis gözetiminde sürdürdüğü 10 günlük açılık grevinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.Yamina, Buyuka'nın 2 gün önce cezaevinden hastaneye götürüldüğünü ve burada öldüğünü kaydetti.Mombasa'da mahkemeye bilgi veren Yamina, Buyuka'nın açlık grevi veya açlıktan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle ölüp ölmediğine dair otopsi raporunu beklediklerini bildirdi.Ceset sayısı 337'ye yükseldiTarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada, polis yetkilileri, toplu mezar arama çalışmalarında bulunan ceset sayısının 337'ye yükseldiğini açıkladı.Good News International Kilisesi Papazı Mackenzie'nin kilisedeki insanlara aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek, birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.Soruşturma kapsamında Buyuka ve Mackenzie dahil 30 kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230518/aclik-tarikati-sorusturmasinda-ceset-sayisi-227ye-yukseldi-1071247430.html

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