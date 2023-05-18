https://sputniknews.com.tr/20230518/aclik-tarikati-sorusturmasinda-ceset-sayisi-227ye-yukseldi-1071247430.html
'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T10:28+0300
2023-05-18T10:28+0300
2023-05-18T10:28+0300
dünya
afrika
kenya
açlık
açlık tarikatı
hz. isa
soruşturma
ceset
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Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan 'açlık tarikatı' soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kenyada-aclik-tarikati-sorusturmasinda-bulunan-ceset-sayisi-201e-yukseldi-1071044404.html
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afrika, kenya, açlık, açlık tarikatı, hz. isa, soruşturma, ceset
afrika, kenya, açlık, açlık tarikatı, hz. isa, soruşturma, ceset
'Açlık tarikatı' soruşturmasında ceset sayısı 227'ye yükseldi
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Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı.
Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan 'açlık tarikatı' soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.
Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.
Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.
Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.
Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.
Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.