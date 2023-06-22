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https://sputniknews.com.tr/20230622/kazakistan-suriye-konulu-gorusmelerin-astanada-devam-etmesini-degerlendirebiliriz-1072765573.html
Kazakistan: Suriye konulu görüşmelerin Astana'da devam etmesini değerlendirebiliriz
Kazakistan: Suriye konulu görüşmelerin Astana'da devam etmesini değerlendirebiliriz
Dün Astana formatının görevini yerine getirdiğini belirterek Suriye konulu toplantılara artık ev sahipliği yapmayacağını duyuran Kazakistan Dışişleri... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T21:45+0300
2023-06-22T21:45+0300
dünya
astana
kazakistan
suriye
görüşme
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinin katılımcı taraflarından Suriye görüşmelerinin Astana'da devam etmesi konusunda toplu bir talep gelmesi halinde, iyi niyet göstergesi olarak süreci yeniden başlatma olasılığını değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin, çatışmayı sona erdirmek için belirli görevleri çözmeyi amaçlayan Cenevre sürecine ek platform olarak oluşturulduğu hatırlatıldı.Açıklamada, Ocak 2017'den bu yana süren Astana formatındaki görüşmelerin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin oluşturulması, çatışan taraflar arasında akan kanın durdurulması ve büyük ölçekli insani krizin önlenmesi gibi ilk hedeflerine ulaştığı kaydedildi.Ortadoğu'daki siyasi durumun tamamen değişmeye başladığına işaret edilen açıklamada, "Arap devletlerinin Şam ile ilişkileri yeniden kurmaya yönelik ilgisi var. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği yenilendi. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, dost Suriye ile ilişkileri normalleştirme niyetindedir" ifadeleri kullanıldı.Astana'da 20-21 Haziran'da 20.'si düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a, Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin süreçteki son tur olarak resmen ilan edilmesini teklif etmişti.
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astana, kazakistan, suriye, görüşme
astana, kazakistan, suriye, görüşme

Kazakistan: Suriye konulu görüşmelerin Astana'da devam etmesini değerlendirebiliriz

21:45 22.06.2023
© AFP 2023Kazakistan - Astana
Kazakistan - Astana - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023
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Dün Astana formatının görevini yerine getirdiğini belirterek Suriye konulu toplantılara artık ev sahipliği yapmayacağını duyuran Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bu kararı gözden geçirmeye hazır olduklarını açıkladı.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Astana sürecinin katılımcı taraflarından Suriye görüşmelerinin Astana'da devam etmesi konusunda toplu bir talep gelmesi halinde, iyi niyet göstergesi olarak süreci yeniden başlatma olasılığını değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin, çatışmayı sona erdirmek için belirli görevleri çözmeyi amaçlayan Cenevre sürecine ek platform olarak oluşturulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Ocak 2017'den bu yana süren Astana formatındaki görüşmelerin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin oluşturulması, çatışan taraflar arasında akan kanın durdurulması ve büyük ölçekli insani krizin önlenmesi gibi ilk hedeflerine ulaştığı kaydedildi.
Ortadoğu'daki siyasi durumun tamamen değişmeye başladığına işaret edilen açıklamada, "Arap devletlerinin Şam ile ilişkileri yeniden kurmaya yönelik ilgisi var. Suriye'nin Arap Birliği üyeliği yenilendi. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti, dost Suriye ile ilişkileri normalleştirme niyetindedir" ifadeleri kullanıldı.
Astana'da 20-21 Haziran'da 20.'si düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a, Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin süreçteki son tur olarak resmen ilan edilmesini teklif etmişti.
Türkiye- Rusya- Suriye- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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