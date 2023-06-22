https://sputniknews.com.tr/20230622/isvicre-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072733783.html

İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), orta vadede enflasyonist baskının 'tekrar arttığını' söyleyerek faiz oranını çeyrek puan artırdı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T11:11+0300

2023-06-22T11:11+0300

2023-06-22T11:11+0300

dünya

isviçre

merkez bankası

faiz

faiz oranları

faiz artırımı

ekonomi

avrupa

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İsviçre Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda bir faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti.Banka, gösterge faiz oranı yüzde 1.50'den yüzde 1.75'e çıkardığını duyurdu. SNB'den yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların tekrar arttığı söylenerek, "Orta vadede fiyat istikrarının sağlanması için politika faizinde ek artışların gerekli olacağı göz ardı edilemez" denildi.Mayıs ayında İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 2.2 olarak açıklanmıştı.Banka, 2023 yılı için enflasyon beklentisini de yüzde 2.6'dan yüzde 2.2'ye çekti.Bugün ayrıca İngiltere ve Türkiye merkez bankaları da faiz kararını açıklayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230621/ingiltere-maliye-bakani-enflasyonda-dusus-icin-halktan-sabir-istedi-1072692933.html

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isviçre, merkez bankası, faiz, faiz oranları, faiz artırımı, ekonomi, avrupa