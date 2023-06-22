https://sputniknews.com.tr/20230622/isvicre-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072733783.html
İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı
İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı
İsviçre Merkez Bankası (SNB), orta vadede enflasyonist baskının 'tekrar arttığını' söyleyerek faiz oranını çeyrek puan artırdı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T11:11+0300
2023-06-22T11:11+0300
2023-06-22T11:11+0300
dünya
isviçre
merkez bankası
faiz
faiz oranları
faiz artırımı
ekonomi
avrupa
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İsviçre Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda bir faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti.Banka, gösterge faiz oranı yüzde 1.50'den yüzde 1.75'e çıkardığını duyurdu. SNB'den yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların tekrar arttığı söylenerek, "Orta vadede fiyat istikrarının sağlanması için politika faizinde ek artışların gerekli olacağı göz ardı edilemez" denildi.Mayıs ayında İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 2.2 olarak açıklanmıştı.Banka, 2023 yılı için enflasyon beklentisini de yüzde 2.6'dan yüzde 2.2'ye çekti.Bugün ayrıca İngiltere ve Türkiye merkez bankaları da faiz kararını açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230621/ingiltere-maliye-bakani-enflasyonda-dusus-icin-halktan-sabir-istedi-1072692933.html
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isviçre, merkez bankası, faiz, faiz oranları, faiz artırımı, ekonomi, avrupa
isviçre, merkez bankası, faiz, faiz oranları, faiz artırımı, ekonomi, avrupa
İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı
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İsviçre Merkez Bankası (SNB), orta vadede enflasyonist baskının 'tekrar arttığını' söyleyerek faiz oranını çeyrek puan artırdı.
İsviçre Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda bir faiz oranlarında bir kez daha artışa gitti.
Banka, gösterge faiz oranı yüzde 1.50'den yüzde 1.75'e çıkardığını duyurdu.
SNB'den yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların tekrar arttığı söylenerek, "Orta vadede fiyat istikrarının sağlanması için politika faizinde ek artışların gerekli olacağı göz ardı edilemez" denildi.
Mayıs ayında İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 2.2 olarak açıklanmıştı.
Banka, 2023 yılı için enflasyon beklentisini de yüzde 2.6'dan yüzde 2.2'ye çekti.
Bugün ayrıca İngiltere ve Türkiye merkez bankaları da faiz kararını açıklayacak.