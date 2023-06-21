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https://sputniknews.com.tr/20230621/ingiltere-maliye-bakani-enflasyonda-dusus-icin-halktan-sabir-istedi-1072692933.html
İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş için halktan 'sabır' istedi
İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş için halktan 'sabır' istedi
İngiltere Maliye Bakanı Hunt, "Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T12:34+0300
2023-06-21T12:34+0300
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ingiltere merkez bankası
enflasyon
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faiz
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İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyon verilerinin 'hükümetin enflasyonu düşürmek için silahlarına bağlı kalma durumunu' güçlendirdiğini ifade etti.Gelen baskılar karşısında rotadan sapmayacaklarını belirten Hunt, "Eğer ailelere yardımcı olacak, mortgage ve işletmeler üzerindeki baskıyı hafifleteceksek ekonomiyi yüksek enflasyona neden olan her faktörden kurtarmamız gerekiyor. Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama sabırlı olmalı ve rotamıza bağlı kalmalıyız" diye konuştu.ONS verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8.7 ile sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 7.1'e çıktı.ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, uçak biletleri, ikinci el araçlar, canlı müzik organizasyonları ve bilgisayar oyunlarındaki fiyat yükselişlerinin enflasyonun artmasına yol açtığını, bu artışların petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelendiğini ifade etti.Fitzner, gıda enflasyonunun yüksek seyretmesine karşın bu ay gevşeme gösterdiğini kaydetti.BoE'den yarın 25 baz puan artış garanti, 50 baz puan ihtimali güçleniyorING Think tarafından enflasyon verileri sonrası yayımlanan analize göre, ülkede yapışkan kalmaya devam eden enflasyon nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın (Boe) yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışı garanti olarak görülürken, veriler 50 baz puanlık artış ihtimalini de hızlandırdı.Enerji ve gıda fiyatları haricindeki çekirdek enflasyon, nisandaki rekor seviyesi olan yüzde 6.8'den mayısta yüzde 7.1'e çıkarak 'şok etkisi' yarattı.İnatçı kalmaya devam eden enflasyon nedeniyle BoE'nin, ağustostaki toplantısında da faiz oranlarında yine 25 baz puanlık artışa gitmesi bekleniyor.ING Think, enflasyonun temmuz itibarıyla yüzde 7'nin altında ve yıl sonu itibarıyla yüzde 4.5 seviyesine çekileceğini öngörürken, çekirdek enflasyonun yılı yüzde 5'in üzerinde kapatmasını bekliyor.Capital Economics'e göre de yarınki toplantı için faiz oranlarında 50 baz puan artış ihtimali güçlenirken, piyasalar da bu artışı fiyatlıyor.Faiz oranlarının yıl sonu itibarıyla mevcut yüzde 4.50 seviyesinden yüzde 6'ya çıkacağı öngörülüyor.Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan BoE, bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini geçen ay yüzde 4.50'ye çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/cin-kisa-vadeli-borclanma-faizini-10-aydir-ilk-kez-dusurdu-1072362469.html
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avrupa, ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, bakan, faiz, faiz oranı
avrupa, ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, bakan, faiz, faiz oranı

İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş için halktan 'sabır' istedi

12:34 21.06.2023
© Fotoğraf : YouTube/Sky NewsJeremy Hunt, Maliye Bakanı sıfatıyla Başbakan Liz Truss'ın bütçesini çöpe atma konuşması yaparken
Jeremy Hunt, Maliye Bakanı sıfatıyla Başbakan Liz Truss'ın bütçesini çöpe atma konuşması yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Fotoğraf : YouTube/Sky News
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İngiltere Maliye Bakanı Hunt, "Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama sabırlı olmalı ve rotamıza bağlı kalmalıyız" dedi.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) bugün mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyon verilerinin 'hükümetin enflasyonu düşürmek için silahlarına bağlı kalma durumunu' güçlendirdiğini ifade etti.
Gelen baskılar karşısında rotadan sapmayacaklarını belirten Hunt, "Eğer ailelere yardımcı olacak, mortgage ve işletmeler üzerindeki baskıyı hafifleteceksek ekonomiyi yüksek enflasyona neden olan her faktörden kurtarmamız gerekiyor. Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama sabırlı olmalı ve rotamıza bağlı kalmalıyız" diye konuştu.
ONS verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8.7 ile sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 7.1'e çıktı.
ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, uçak biletleri, ikinci el araçlar, canlı müzik organizasyonları ve bilgisayar oyunlarındaki fiyat yükselişlerinin enflasyonun artmasına yol açtığını, bu artışların petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelendiğini ifade etti.
Fitzner, gıda enflasyonunun yüksek seyretmesine karşın bu ay gevşeme gösterdiğini kaydetti.

BoE'den yarın 25 baz puan artış garanti, 50 baz puan ihtimali güçleniyor

ING Think tarafından enflasyon verileri sonrası yayımlanan analize göre, ülkede yapışkan kalmaya devam eden enflasyon nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın (Boe) yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışı garanti olarak görülürken, veriler 50 baz puanlık artış ihtimalini de hızlandırdı.
Enerji ve gıda fiyatları haricindeki çekirdek enflasyon, nisandaki rekor seviyesi olan yüzde 6.8'den mayısta yüzde 7.1'e çıkarak 'şok etkisi' yarattı.
İnatçı kalmaya devam eden enflasyon nedeniyle BoE'nin, ağustostaki toplantısında da faiz oranlarında yine 25 baz puanlık artışa gitmesi bekleniyor.
ING Think, enflasyonun temmuz itibarıyla yüzde 7'nin altında ve yıl sonu itibarıyla yüzde 4.5 seviyesine çekileceğini öngörürken, çekirdek enflasyonun yılı yüzde 5'in üzerinde kapatmasını bekliyor.
Capital Economics'e göre de yarınki toplantı için faiz oranlarında 50 baz puan artış ihtimali güçlenirken, piyasalar da bu artışı fiyatlıyor.
Faiz oranlarının yıl sonu itibarıyla mevcut yüzde 4.50 seviyesinden yüzde 6'ya çıkacağı öngörülüyor.
Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan BoE, bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini geçen ay yüzde 4.50'ye çıkarmıştı.
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