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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230613/cin-kisa-vadeli-borclanma-faizini-10-aydir-ilk-kez-dusurdu-1072362469.html
Çin kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü
Çin kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü
Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:53+0300
2023-06-13T09:53+0300
ekonomi
çin
faiz
ekonomi
merkez bankası
borçlanma
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Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1.90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.
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çin, faiz, ekonomi, merkez bankası, borçlanma
çin, faiz, ekonomi, merkez bankası, borçlanma

Çin kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü

09:53 13.06.2023
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Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.
Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1.90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.
Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.
Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.
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