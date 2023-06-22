https://sputniknews.com.tr/20230622/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072749643.html
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den sonra en yüksek seviyeyi gördü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T14:27+0300
2023-06-22T14:27+0300
2023-06-22T14:32+0300
ekonomi
ingiltere
ingiltere merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50'den yüzde 5’e yükseltti.Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230622/isvicre-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072733783.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı
ingiltere, ingiltere merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
14:27 22.06.2023 (güncellendi: 14:32 22.06.2023) Abone ol
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den sonra en yüksek seviyeyi gördü.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50'den yüzde 5’e yükseltti.
Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.