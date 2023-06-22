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https://sputniknews.com.tr/20230622/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072749643.html
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den sonra en yüksek seviyeyi gördü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ingiltere
ingiltere merkez bankası
faiz
faiz oranı
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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50'den yüzde 5’e yükseltti.Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230622/isvicre-merkez-bankasi-faiz-artirdi--1072733783.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı
ingiltere, ingiltere merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

14:27 22.06.2023 (güncellendi: 14:32 22.06.2023)
© AFP 2023İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023
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İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den sonra en yüksek seviyeyi gördü.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50'den yüzde 5’e yükseltti.
Böylelikle ülkede faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
DÜNYA
İsviçre Merkez Bankası faiz artırdı
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