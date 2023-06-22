https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modiyi-beyaz-sarayda-resmi-torenle-karsilayan-biden-milli-marslari-karistirdi-1072764238.html

Hindistan Başbakanı Modi'yi Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan Biden, milli marşları karıştırdı

Hindistan Başbakanı Modi'yi Beyaz Saray'da resmi törenle karşılayan Biden, milli marşları karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T21:15+0300

2023-06-22T21:15+0300

2023-06-22T21:15+0300

joe biden

hindistan başbakanı narendra modi

dünya

abd

hindistan

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Modi'yi, Başkan Biden ve eşi Jill Biden, askeri törenle karşıladı.Her iki ülkenin milli marşlarının okunduğu törene, çok sayıda Hint Amerikalı da katıldı.Milli marşları karıştıran Biden, Hindistan milli marşını okunduğu sırada elini kalbinin üstüne koydu, hata yaptığını anladığı anda yavaşça yere indirdi.Biden, burada yaptığı konuşmada, "Bu yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar, Hindistan ve ABD'nin birlikte çalışmasını ve liderlik etmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD ortaklığıyla hayata geçirilen Quad ittifakını öven Biden, Hindistan ile ekonomi, sağlık, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve gıda güvenliği konularında birlikte çalıştıklarını anlattı.Biden, gelişmekte olan teknolojiler konusunda da işbirliklerini geliştirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ortaklığın 21. yüzyılın gidişatını tayin edebileceğini söyledi.Modi, ABD Kongresine hitap edecekModi de Kovid-19 salgını sonrası dünya düzeninin yeni bir şekil aldığını, bu süreçte Hindistan ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.Hindistan Başbakanı, "İki ülke, küresel iyilik, barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.Biden ve Modi, törenin ardından ikili görüşme yapmak üzere Oval Ofis'e geçti. Liderler, görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulunacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.Modi, daha sonra ABD Kongresi'nin ortak bir oturumunda milletvekillerine hitap edecek.ABD ile Hindistan işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyorLiderler bugün, savunma, teknoloji, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomi, eğitim ve sağlık alanında iki ülke arasında imzalanan birtakım anlaşmaları duyuracak.Savunma alanında, Hindistan'ın insansız hava araçları satın alımı ve iki ülke şirketleri arasında F414 yeni nesil savaş uçağı motorlarının ortak üretimi ile ABD donanma gemilerinin Hindistan tersanelerinde bakım ve onarımının yapılmasını sağlayacak gemi onarımı anlaşmaları ile iki ülkenin savunma sanayilerini entegre etmeyi amaçlayan bazı anlaşmalar gündemde olacak.Liderlerin ayrıca yarı iletkenler ve kritik minerallerin tedariki, gelişen teknolojiler, telekomünikasyon, yapay zeka ve uzay alanlarında işbirliğini öngören bazı anlaşmalara imza atması bekleniyor.ABD'nin Çin'e karşı rekabetinde Hint-Pasifik'teki ülkelerle işbirlikleri önem arz ediyor. ABD, bu kapsamda bölgede önemli bir ülke olarak öne çıkan Hindistan ile ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

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