https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modi-ukraynada-cozum-icin-her-turlu-cabaya-yardim-etmeye-haziriz-1072770472.html

Hindistan Başbakanı Modi: Ukrayna’da çözüm için her türlü çabaya yardım etmeye hazırız

Hindistan Başbakanı Modi: Ukrayna’da çözüm için her türlü çabaya yardım etmeye hazırız

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulmaya yönelik her türlü çabaya yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T23:32+0300

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ukrayna krizi

abd

joe biden

narendra modi

ukrayna

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Hindistan lideri Modi, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Joe Biden’la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Hindistan, Ukrayna’daki olayların en başından itibaren, çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmanın önemine dikkat çekti” dedi.Modi, “Hindistan, barışın yeniden sağlanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya tamamen hazır” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, Modi ile görüşmede Ukrayna’daki olayların insani sonuçlarını ve Avustralya ile Japonya’nın da içinde yer aldığı dörtlü güvenlik diyalogunu ele aldıklarını bildirdi.Biden’in sözlerine göre görüşmede ayrıca ekonomi, ticaret, uluslararası değişim ve diplomatik konular ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modiyi-beyaz-sarayda-resmi-torenle-karsilayan-biden-milli-marslari-karistirdi-1072764238.html

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