https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modi-ukraynada-cozum-icin-her-turlu-cabaya-yardim-etmeye-haziriz-1072770472.html
Hindistan Başbakanı Modi: Ukrayna’da çözüm için her türlü çabaya yardım etmeye hazırız
Hindistan Başbakanı Modi: Ukrayna’da çözüm için her türlü çabaya yardım etmeye hazırız
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulmaya yönelik her türlü çabaya yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T23:32+0300
2023-06-22T23:32+0300
2023-06-22T23:32+0300
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abd
joe biden
narendra modi
ukrayna
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Hindistan lideri Modi, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Joe Biden’la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Hindistan, Ukrayna’daki olayların en başından itibaren, çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmanın önemine dikkat çekti” dedi.Modi, “Hindistan, barışın yeniden sağlanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya tamamen hazır” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, Modi ile görüşmede Ukrayna’daki olayların insani sonuçlarını ve Avustralya ile Japonya’nın da içinde yer aldığı dörtlü güvenlik diyalogunu ele aldıklarını bildirdi.Biden’in sözlerine göre görüşmede ayrıca ekonomi, ticaret, uluslararası değişim ve diplomatik konular ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modiyi-beyaz-sarayda-resmi-torenle-karsilayan-biden-milli-marslari-karistirdi-1072764238.html
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abd, joe biden, narendra modi, ukrayna
abd, joe biden, narendra modi, ukrayna
Hindistan Başbakanı Modi: Ukrayna’da çözüm için her türlü çabaya yardım etmeye hazırız
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’daki çatışmaya diplomatik çözüm bulmaya yönelik her türlü çabaya yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.
Hindistan lideri Modi, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Joe Biden’la görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Hindistan, Ukrayna’daki olayların en başından itibaren, çatışmanın diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmanın önemine dikkat çekti” dedi.
Modi, “Hindistan, barışın yeniden sağlanmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya tamamen hazır” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Modi ile görüşmede Ukrayna’daki olayların insani sonuçlarını ve Avustralya ile Japonya’nın da içinde yer aldığı dörtlü güvenlik diyalogunu ele aldıklarını bildirdi.
Biden’in sözlerine göre görüşmede ayrıca ekonomi, ticaret, uluslararası değişim ve diplomatik konular ele alındı.