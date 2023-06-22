https://sputniknews.com.tr/20230622/herson-bolgesi-yetkilisi-congar-koprusune-saldiri-yanitsiz-kalmayacak-1072753027.html
Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak
Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak
Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ciddi yanıt... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:37+0300
2023-06-22T15:37+0300
2023-06-22T15:38+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
rusya
çongar köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753131_0:17:795:464_1920x0_80_0_0_ed8e6d786d26a4453ef9713365f08447.jpg
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ve Moldova'nın Giurgiulesti köyündeki köprülerin koordinatlarını bildiğini, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ‘ciddi bir yanıt’ vereceğini belirtti.Saldo, “Sıcak bir merhaba daha. Odessa bölgesindeki ve daha önce Ukrayna'nın bir parçası olan, ancak Yuşçenko rejimi tarafından Tuna'ya devredilen Moldova Giurgiulesti'deki köprülerin koordinatları. Bu koordinatlar biliniyor. Bu nedenle yakında çok ciddi bir yanıt gelecek” ifadelerini kullandı.Kırım ile ulaşımın diğer yollardan sağlanmaya devam ettiğine vurgu yapan Saldo, “Bütün sorunlar çözülecek. Rus hükümeti, köprülerdeki hasarı ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerine yer verdi.Ukrayna güçlerinin Herson bölgesini Kırım'a bağlayan Çongar Köprüsü'ne düzenlenlediği saldırının ‘Londra'nın emriyle’ düzenlendiğini belirten Saldo, daha önce saldırının uzun menzilli İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile gerçekleştirildiğini söylemişti.
herson
ukrayna
rusya
çongar köprüsü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753131_86:0:705:464_1920x0_80_0_0_6ab82ec63ce458ebeb3299522e753fcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
herson, ukrayna, rusya, çongar köprüsü
herson, ukrayna, rusya, çongar köprüsü
Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak
15:37 22.06.2023 (güncellendi: 15:38 22.06.2023) Abone ol
Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ciddi yanıt verileceğini belirtti.
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ve Moldova'nın Giurgiulesti köyündeki köprülerin koordinatlarını bildiğini, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ‘ciddi bir yanıt’ vereceğini belirtti.
Saldo, “Sıcak bir merhaba daha. Odessa bölgesindeki ve daha önce Ukrayna'nın bir parçası olan, ancak Yuşçenko rejimi tarafından Tuna'ya devredilen Moldova Giurgiulesti'deki köprülerin koordinatları. Bu koordinatlar biliniyor. Bu nedenle yakında çok ciddi bir yanıt gelecek” ifadelerini kullandı.
Kırım ile ulaşımın diğer yollardan sağlanmaya devam ettiğine vurgu yapan Saldo, “Bütün sorunlar çözülecek. Rus hükümeti, köprülerdeki hasarı ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna güçlerinin Herson bölgesini Kırım'a bağlayan Çongar Köprüsü'ne düzenlenlediği saldırının ‘Londra'nın emriyle’ düzenlendiğini belirten Saldo, daha önce saldırının uzun menzilli İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile gerçekleştirildiğini söylemişti.