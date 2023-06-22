https://sputniknews.com.tr/20230622/herson-bolgesi-yetkilisi-congar-koprusune-saldiri-yanitsiz-kalmayacak-1072753027.html

Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak

Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak

Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ciddi yanıt... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:37+0300

2023-06-22T15:37+0300

2023-06-22T15:38+0300

ukrayna krizi

herson

ukrayna

rusya

çongar köprüsü

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Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ve Moldova'nın Giurgiulesti köyündeki köprülerin koordinatlarını bildiğini, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ‘ciddi bir yanıt’ vereceğini belirtti.Saldo, “Sıcak bir merhaba daha. Odessa bölgesindeki ve daha önce Ukrayna'nın bir parçası olan, ancak Yuşçenko rejimi tarafından Tuna'ya devredilen Moldova Giurgiulesti'deki köprülerin koordinatları. Bu koordinatlar biliniyor. Bu nedenle yakında çok ciddi bir yanıt gelecek” ifadelerini kullandı.Kırım ile ulaşımın diğer yollardan sağlanmaya devam ettiğine vurgu yapan Saldo, “Bütün sorunlar çözülecek. Rus hükümeti, köprülerdeki hasarı ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerine yer verdi.Ukrayna güçlerinin Herson bölgesini Kırım'a bağlayan Çongar Köprüsü'ne düzenlenlediği saldırının ‘Londra'nın emriyle’ düzenlendiğini belirten Saldo, daha önce saldırının uzun menzilli İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile gerçekleştirildiğini söylemişti.

herson

ukrayna

rusya

çongar köprüsü

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herson, ukrayna, rusya, çongar köprüsü