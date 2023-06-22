Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/herson-bolgesi-yetkilisi-congar-koprusune-saldiri-yanitsiz-kalmayacak-1072753027.html
Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak
Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak
Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ciddi yanıt... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:37+0300
2023-06-22T15:38+0300
ukrayna krizi
herson
ukrayna
rusya
çongar köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753131_0:17:795:464_1920x0_80_0_0_ed8e6d786d26a4453ef9713365f08447.jpg
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ve Moldova'nın Giurgiulesti köyündeki köprülerin koordinatlarını bildiğini, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ‘ciddi bir yanıt’ vereceğini belirtti.Saldo, “Sıcak bir merhaba daha. Odessa bölgesindeki ve daha önce Ukrayna'nın bir parçası olan, ancak Yuşçenko rejimi tarafından Tuna'ya devredilen Moldova Giurgiulesti'deki köprülerin koordinatları. Bu koordinatlar biliniyor. Bu nedenle yakında çok ciddi bir yanıt gelecek” ifadelerini kullandı.Kırım ile ulaşımın diğer yollardan sağlanmaya devam ettiğine vurgu yapan Saldo, “Bütün sorunlar çözülecek. Rus hükümeti, köprülerdeki hasarı ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerine yer verdi.Ukrayna güçlerinin Herson bölgesini Kırım'a bağlayan Çongar Köprüsü'ne düzenlenlediği saldırının ‘Londra'nın emriyle’ düzenlendiğini belirten Saldo, daha önce saldırının uzun menzilli İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile gerçekleştirildiğini söylemişti.
herson
ukrayna
rusya
çongar köprüsü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072753131_86:0:705:464_1920x0_80_0_0_6ab82ec63ce458ebeb3299522e753fcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
herson, ukrayna, rusya, çongar köprüsü
herson, ukrayna, rusya, çongar köprüsü

Herson bölgesi yetkilisi: Çongar Köprüsü'ne saldırı yanıtsız kalmayacak

15:37 22.06.2023 (güncellendi: 15:38 22.06.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinÇongar Köprüsü
Çongar Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ciddi yanıt verileceğini belirtti.
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin vali vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ve Moldova'nın Giurgiulesti köyündeki köprülerin koordinatlarını bildiğini, Ukrayna güçlerinin Herson ile Kırım’ın idari sınırında yer alan köprülere düzenlediği saldırılara ‘ciddi bir yanıt’ vereceğini belirtti.
Saldo, “Sıcak bir merhaba daha. Odessa bölgesindeki ve daha önce Ukrayna'nın bir parçası olan, ancak Yuşçenko rejimi tarafından Tuna'ya devredilen Moldova Giurgiulesti'deki köprülerin koordinatları. Bu koordinatlar biliniyor. Bu nedenle yakında çok ciddi bir yanıt gelecek” ifadelerini kullandı.
Kırım ile ulaşımın diğer yollardan sağlanmaya devam ettiğine vurgu yapan Saldo, “Bütün sorunlar çözülecek. Rus hükümeti, köprülerdeki hasarı ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alıyor” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna güçlerinin Herson bölgesini Kırım'a bağlayan Çongar Köprüsü'ne düzenlenlediği saldırının ‘Londra'nın emriyle’ düzenlendiğini belirten Saldo, daha önce saldırının uzun menzilli İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile gerçekleştirildiğini söylemişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала