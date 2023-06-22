https://sputniknews.com.tr/20230622/fsb-zaporojye-bolgesinde-suikast-girisimlerine-karisan-sabotajcilar-yakalandi-1072765911.html

FSB: Zaporojye bölgesinde suikast girişimlerine karışan sabotajcılar yakalandı

FSB: Zaporojye bölgesinde suikast girişimlerine karışan sabotajcılar yakalandı

FSB, Zaporojye bölgesinde suikast girişimlerine karışan Ukraynalı sabotajcıların yakalandığını duyurdu. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T21:57+0300

2023-06-22T21:57+0300

2023-06-22T21:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

sabotaj

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, demiryollarını hava uçurmaya hazırlanan ve daha önce yerel yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunan Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye bölgesine bağlı Melitopol kentinde yakalandıkları belirtildi.Sabotajcıların Zaporojye bölgesi yetkililerine yönelik suikastlarda el yapımı bomba kullandıkları, eylemleri sonucunda bir kişinin öldüğü ve birkaç kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, sabotajcıların kimlikleri, kaç kişi oldukları ve kimlere karşı suikast düzenlediklerine ilişkin bilgi yer almadı.Açıklamada, sabotajcıların Rus ordusu için askeri teçhizat ve yük taşıyan trenin geçişi sırasında rayları havaya uçurmaya hazırlandıkları vurgulanarak, “Sabotajın, suç örgütü üyeleri tarafından Ukrayna Güvenlik Servisi görevlilerinden alınan el yapımı patlayıcı cihaz kullanılarak yapılması planlanmıştı" denildi.Cezaevine konulan şüpheliler hakkında ‘terör saldırısı’ ve ‘terör faaliyetlerine yardım’ maddeleri uyarınca ceza davası açıldığı, bu madde üzerinden ömür boyu hapis cezası verilebileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/rusya-ukrayna-ordusunun-taarruz-girisimleri-puskurtuldu-1072760755.html

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