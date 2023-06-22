https://sputniknews.com.tr/20230622/rusya-ukrayna-ordusunun-taarruz-girisimleri-puskurtuldu-1072760755.html

Rusya: Ukrayna ordusunun taarruz girişimleri püskürtüldü

Rusya: Ukrayna ordusunun taarruz girişimleri püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde Güney Donetsk, Zaporojye, Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki taarruz... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T18:43+0300

2023-06-22T18:43+0300

2023-06-22T18:43+0300

ukrayna krizi

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taarruz

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son bir günde Güney Donetsk, Zaporojye, Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki taarruz girişimlerinin başarısız olduğu bilgisini verdi.Güney Donetsk yönünde Vremevskiy bölgesinde Ukrayna ordusunun 37. Deniz Piyade Tugayı birliklerinin iki saldırısının Rus ordusu tarafından püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, meydana gelen çatışmalar sırasında düşmana ait bir piyade savaş zırhlısının, ayrıca Ukrayna ordusunun üç zırhlı muharebe aracının imha edildiği bilgisini verdi.Zaporojye yönünde Doğu Askeri Grubunun hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ile düşmanın dört bölgedeki birliklerine kayıplar verdirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yönlerdeki günlük kayıplarının 110 asker, iki tank, dört piyade savaş aracı, sekiz zırhlı muharebe aracı, iki otomobil ve iki D-20 obüsü olduğunu vurguladı.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubunun hava ve topçu kuvvetlerinin ateşi ve birliklerin aktif eylemleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) üç bölgesinde düşmanın dört saldırı girişiminin püskürtüldüğünü aktaran Konaşenkov, “DHC’nin Seversk ve Avdeyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki mühimmat deposu imha edildi” diye konuştu.Rus komutan, bu yönde Ukrayna ordusunun günlük kayıplarının 185’ten fazla asker, bir piyade savaş aracı, iki zırhlı muharebe aracı ve üç otomobil olduğunu dile getirdi.Tümgeneral Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise Rus birliklerinin ustaca ve kahramanca eylemleri, Merkez Askeri Grubunun topçu ve ağır çoklu roketatar sistemlerinin ateşi ile düşmanın iki bölgede gerçekleştirdiği beş saldırı girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.Aynı yönde Ukrayna ordusunun üç sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığı bilgisini aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki günlük kayıplarının 135’in üzerinde asker, iki piyade savaş aracı, iki zırhlı muharebe aracı, üç pikap, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi ve bir adet D-30 obüsü olduğunu vurguladı.Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubunun taktik ve saldırı uçaklarının ve topçu birliklerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dört yerleşim bölgesindeki insan gücü ve savaş aracı bakımından bozguna uğratıldığının altını çizen Konaşenkov, iki bölgede ise Ukrayna ordusunun iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını söyledi.Bu yönde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin günlük kayıplarının 30’a yakın asker, bir piyade savaş aracı, iki otomobil ve bir adet ABD üretimi M109 Paladin kundağı motorlu topçu sistemi olduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Herson yönünde son bir günde icra edilen atışlar sonucu 45’e yakın Ukraynalı asker, iki otomobil ve bir adet D-30 obüsü imha edildi” vurgusunu yaptı.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin dün gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’ya teslim edilen yabancı yapım silah ve askeri araçlarının bulunduğu deponun vurulduğunu anlatan komutan, saldırının amacına ulaştığını, tesisin imha edildiğini vurguladı.

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