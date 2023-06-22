https://sputniknews.com.tr/20230622/floridada-dev-afrika-salyangozu-goruldu-bazi-bolgeler-karantinaya-alindi--1072740263.html
Florida'da dev Afrika salyangozu görüldü: Bazı bölgeler karantinaya alındı
Florida'da dev Afrika salyangozu görüldü: Bazı bölgeler karantinaya alındı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward şehrindeki bazı mahalleler, en tehlikeli türlerden biri olarak bilinen istilacı 'dev Afrika salyangozlarının'... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:32+0300
2023-06-22T12:32+0300
2023-06-22T12:32+0300
dünya
abd
florida
dev afrika salyangozu
karantina
istila
sağlık
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Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS) yetkilileri, bu ayın başlarında şehrin Miramar bölgesinde salyangozların tespit edilmesinin ardından karantina kararı verildiğini duyurdu.Karantina, FDACS'nin onayı olmadan, dev Afrika salyangozunun yanı sıra üzerinde toprak, kompost ve bahçe atıkları bulunan bitkileri, bölgenin içine veya dışına taşımayı yasaklıyor.CNN'in haberine göre, karantina bölgesinde iki arıtma merkezi kurulduğunu duyuran yetkililer, Florida tarımına ve doğal alanlarına zarar verebilecek bu salyangozların istilasını önlemek için evlerde de kullanımı onaylanmış bir tür salyangoz yemi kullanmayı planlıyor.Yetkililer, salyangozların 'sıçan akciğer kurdu' adı verilen ve beyne ulaştığı takdirde menenjite neden olan bir parazit taşıdıkları için insan sağlığı için risk oluşturduğunu kaydetti.Geçen yıl, Florida'nın Pasco ilçesinin New Port Richey bölgesi de dev Afrika salyangozlarının görülmesinin ardından karantinaya alınmıştı.Dev Afrika salyangozu'Dünyadaki en istilacı 100 türden birisi olan' dev Afrika salyangozu, haşere sorunlarının en büyük nedeni olarak kabul ediliyor ve tarımsal ürünlere, bitkilere ciddi zarar veriyor.Dev Afrika salyangozları, en az 500 farklı bitki türü ile beslenmelerinin yanı sıra sıva, plastik geri dönüşüm kutuları ve hatta tabelaları parçalayabiliyor.Salyangozların kalsiyumdan oluşan kabukları, üzerlerinden geçen araçların lastiklerini patlatacak kadar keskin kenarlara sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html
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abd, florida, dev afrika salyangozu, karantina, istila, sağlık
abd, florida, dev afrika salyangozu, karantina, istila, sağlık
Florida'da dev Afrika salyangozu görüldü: Bazı bölgeler karantinaya alındı
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward şehrindeki bazı mahalleler, en tehlikeli türlerden biri olarak bilinen istilacı 'dev Afrika salyangozlarının' görülmesinin ardından karantinaya alındı.
Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS) yetkilileri, bu ayın başlarında şehrin Miramar bölgesinde salyangozların tespit edilmesinin ardından karantina kararı verildiğini duyurdu.
Karantina, FDACS'nin onayı olmadan, dev Afrika salyangozunun yanı sıra üzerinde toprak, kompost ve bahçe atıkları bulunan bitkileri, bölgenin içine veya dışına taşımayı yasaklıyor.
CNN'in haberine göre, karantina bölgesinde iki arıtma merkezi kurulduğunu duyuran yetkililer, Florida tarımına ve doğal alanlarına zarar verebilecek bu salyangozların istilasını önlemek için evlerde de kullanımı onaylanmış bir tür salyangoz yemi kullanmayı planlıyor.
Yetkililer, salyangozların 'sıçan akciğer kurdu' adı verilen ve beyne ulaştığı takdirde menenjite neden olan bir parazit taşıdıkları için insan sağlığı için risk oluşturduğunu kaydetti.
Geçen yıl, Florida'nın Pasco ilçesinin New Port Richey bölgesi de dev Afrika salyangozlarının görülmesinin ardından karantinaya alınmıştı.
Dev Afrika salyangozu
'Dünyadaki en istilacı 100 türden birisi olan' dev Afrika salyangozu, haşere sorunlarının en büyük nedeni olarak kabul ediliyor ve tarımsal ürünlere, bitkilere ciddi zarar veriyor.
Dev Afrika salyangozları, en az 500 farklı bitki türü ile beslenmelerinin yanı sıra sıva, plastik geri dönüşüm kutuları ve hatta tabelaları parçalayabiliyor.
Salyangozların kalsiyumdan oluşan kabukları, üzerlerinden geçen araçların lastiklerini patlatacak kadar keskin kenarlara sahip.