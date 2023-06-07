https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html

Kendi kendine hamile kalan timsah bilim insanlarını şoke etti

Kendi kendine hamile kalan timsah bilim insanlarını şoke etti

Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine hamile kalan 'bakire' timsah bilim dünyasını şaşırttı. Bu, timsahlar arasında görülen ilk 'bakire doğum' vakası olarak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T17:20+0300

2023-06-07T17:20+0300

2023-06-07T17:35+0300

yaşam

timsah

anne

yavru

hamile

zooloji

bilim

bilim insanları

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Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde bir dişi timsahın kendi kendine hamile kaldığı ortaya çıktı.Timsahın, kendisiyle yüzde 99.9 oranında aynı olan bir fetüs ürettiği tespit edildi. Bu da fetüsün bir babasının olmadığını doğruladı.'Bakire doğum' olarak da bilinen partenojenezin diğer sürüngen türlerinde, balıklarda ve kuşlarda olduğu bilinirken, daha önce timsahlarda hiç görülmemişti.Yumurtanın Ocak 2018'de 18 yaşındaki dişi bir Amerikan timsahı tarafından bırakıldığı, içerideki ceninin tamamen şekillendiği fakat ölü doğduğu ve bu yüzden yumurtadan çıkamadığı bildirildi. Bakire doğumlar konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar, bu tür vakaların timsahlarda daha yaygın olabileceğini, ancak bugüne kadar fark edilmemiş olabileceğini belirtiyor. Bir biyoloji dergisinin yazarları tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:Partenojenezin farklı türlerde meydana gelmesinin nedeni ise hâlâ gizemini koruyor. Tartışmalı bir teori, bu durumun belirli bir türün sayısı azaldığında veya yok olmanın eşiğine geldiğinde gerçekleştiğini savunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20211030/disi-kaliforniya-kondorlarinda-bakire-dogum-goruldu-1050318559.html

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