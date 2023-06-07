https://sputniknews.com.tr/20230607/kendi-kendine-hamile-kalan-timsah-bilim-insanlarini-soke-etti--1072143006.html
Kendi kendine hamile kalan timsah bilim insanlarını şoke etti
Kendi kendine hamile kalan timsah bilim insanlarını şoke etti
Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine hamile kalan 'bakire' timsah bilim dünyasını şaşırttı. Bu, timsahlar arasında görülen ilk 'bakire doğum' vakası olarak... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T17:20+0300
2023-06-07T17:20+0300
2023-06-07T17:35+0300
yaşam
timsah
anne
yavru
hamile
zooloji
bilim
bilim insanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071620590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3d3f7c11ec0b50f71b7b7a77f63c56d.jpg
Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde bir dişi timsahın kendi kendine hamile kaldığı ortaya çıktı.Timsahın, kendisiyle yüzde 99.9 oranında aynı olan bir fetüs ürettiği tespit edildi. Bu da fetüsün bir babasının olmadığını doğruladı.'Bakire doğum' olarak da bilinen partenojenezin diğer sürüngen türlerinde, balıklarda ve kuşlarda olduğu bilinirken, daha önce timsahlarda hiç görülmemişti.Yumurtanın Ocak 2018'de 18 yaşındaki dişi bir Amerikan timsahı tarafından bırakıldığı, içerideki ceninin tamamen şekillendiği fakat ölü doğduğu ve bu yüzden yumurtadan çıkamadığı bildirildi. Bakire doğumlar konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar, bu tür vakaların timsahlarda daha yaygın olabileceğini, ancak bugüne kadar fark edilmemiş olabileceğini belirtiyor. Bir biyoloji dergisinin yazarları tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:Partenojenezin farklı türlerde meydana gelmesinin nedeni ise hâlâ gizemini koruyor. Tartışmalı bir teori, bu durumun belirli bir türün sayısı azaldığında veya yok olmanın eşiğine geldiğinde gerçekleştiğini savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20211030/disi-kaliforniya-kondorlarinda-bakire-dogum-goruldu-1050318559.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071620590_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c9efa70cb012fd9cdf586819ab730381.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
timsah, anne, yavru, hamile, zooloji, bilim, bilim insanları
timsah, anne, yavru, hamile, zooloji, bilim, bilim insanları
Kendi kendine hamile kalan timsah bilim insanlarını şoke etti
17:20 07.06.2023 (güncellendi: 17:35 07.06.2023) Abone ol
Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine hamile kalan 'bakire' timsah bilim dünyasını şaşırttı. Bu, timsahlar arasında görülen ilk 'bakire doğum' vakası olarak kayıtlara geçti.
Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde bir dişi timsahın kendi kendine hamile kaldığı ortaya çıktı.
Timsahın, kendisiyle yüzde 99.9 oranında aynı olan bir fetüs ürettiği tespit edildi. Bu da fetüsün bir babasının olmadığını doğruladı.
'Bakire doğum' olarak da bilinen partenojenezin diğer sürüngen türlerinde, balıklarda ve kuşlarda olduğu bilinirken, daha önce timsahlarda hiç görülmemişti.
Yumurtanın Ocak 2018'de 18 yaşındaki dişi bir Amerikan timsahı tarafından bırakıldığı, içerideki ceninin tamamen şekillendiği fakat ölü doğduğu ve bu yüzden yumurtadan çıkamadığı bildirildi.
Bakire doğumlar konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar, bu tür vakaların timsahlarda daha yaygın olabileceğini, ancak bugüne kadar fark edilmemiş olabileceğini belirtiyor.
Bir biyoloji dergisinin yazarları tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Bakir doğumların potansiyel eşlerin varlığında meydana gelebileceği göz önüne alınırsa, erkeklerle birlikte yaşayan dişilerde partenojenez gözden kaçabilir."
Partenojenezin farklı türlerde meydana gelmesinin nedeni ise hâlâ gizemini koruyor. Tartışmalı bir teori, bu durumun belirli bir türün sayısı azaldığında veya yok olmanın eşiğine geldiğinde gerçekleştiğini savunuyor.