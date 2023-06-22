https://sputniknews.com.tr/20230622/erden-timurdan-icardi-aciklamasi-1072757191.html
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:07+0300
2023-06-22T17:07+0300
2023-06-22T17:07+0300
spor
mauro icardi
erden timur
galatasaray
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.Timur, Icardi'nin kalması hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/yapay-zeka-yanitladi-uzaylilar-dunyayi-istila-edecek-mi-icardi-galatasarayda-kalacak-mi-1072724883.html
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mauro icardi, erden timur, galatasaray
mauro icardi, erden timur, galatasaray
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Timur, Icardi'nin kalması hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.