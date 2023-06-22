https://sputniknews.com.tr/20230622/erden-timurdan-icardi-aciklamasi-1072757191.html

Erden Timur'dan Icardi açıklaması

Erden Timur'dan Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T17:07+0300

2023-06-22T17:07+0300

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spor

mauro icardi

erden timur

galatasaray

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.Timur, Icardi'nin kalması hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230622/yapay-zeka-yanitladi-uzaylilar-dunyayi-istila-edecek-mi-icardi-galatasarayda-kalacak-mi-1072724883.html

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mauro icardi, erden timur, galatasaray