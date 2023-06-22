Erden Timur'dan Icardi açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230622/erden-timurdan-icardi-aciklamasi-1072757191.html
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
Erden Timur'dan Icardi açıklaması
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:07+0300
2023-06-22T17:07+0300
spor
mauro icardi
erden timur
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330705_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_5ec1185bcaa12ed22c7f16c10a789cdf.jpg
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.Timur, Icardi'nin kalması hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/yapay-zeka-yanitladi-uzaylilar-dunyayi-istila-edecek-mi-icardi-galatasarayda-kalacak-mi-1072724883.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330705_130:0:677:410_1920x0_80_0_0_a7e2fbe13a37b79c68c014bdecbc7ae6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, erden timur, galatasaray
mauro icardi, erden timur, galatasaray

Erden Timur'dan Icardi açıklaması

17:07 22.06.2023
© DHA2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© DHA
Abone olTelegram
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi için "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Timur, Icardi'nin kalması hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil." ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
YAŞAM
Yapay zeka yanıtladı: Uzaylılar Dünya'yı istila edecek mi, Icardi Galatasaray'da kalacak mı?
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала