https://sputniknews.com.tr/20230622/enkazina-ulasilan-titan-denizaltisinin-katastrofik-sekilde-patladigi-belirtildi-1072770629.html

Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının 'katastrofik' şekilde patladığı belirtildi

Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının 'katastrofik' şekilde patladığı belirtildi

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının 'katastrofik' şekilde patlayarak parçalara... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T23:43+0300

2023-06-22T23:43+0300

2023-06-22T23:43+0300

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Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." dedi.Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.Denizaltı uzmanı Paul Hankin de enkazın 5 parçaya ayrıldığını, bunun "olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi" olduğunu ifade etti.Hankin, "Aşağıda ne olduğunu tam olarak belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.Daha önce, Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions firması, yaptığı açıklamada, "denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını" belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230622/kayip-titan-denizaltisindaki-kisilerin-oldugu-aciklandi-1072766757.html

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