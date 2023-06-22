https://sputniknews.com.tr/20230622/kayip-titan-denizaltisindaki-kisilerin-oldugu-aciklandi-1072766757.html
Kayıp Titan Denizaltısı'ndaki kişilerin öldüğü açıklandı
Kayıp Titan Denizaltısı'ndaki kişilerin öldüğü açıklandı
Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:13+0300
2023-06-22T22:13+0300
2023-06-22T22:28+0300
abd
dünya
oceangate
titanik
denizaltı
atlas okyanusu
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ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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abd, oceangate , titanik, denizaltı, atlas okyanusu
abd, oceangate , titanik, denizaltı, atlas okyanusu
Kayıp Titan Denizaltısı'ndaki kişilerin öldüğü açıklandı
22:13 22.06.2023 (güncellendi: 22:28 22.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıkladı.
ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.