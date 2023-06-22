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https://sputniknews.com.tr/20230622/cin-disinda-si-cinpingin-fikirlerini-incelemeye-yonelik-ilk-laboratuvar-rusyada-kuruldu-1072766370.html
Çin dışında Şi Cinping'in fikirlerini incelemeye yönelik ilk laboratuvar Rusya'da kuruldu
Çin dışında Şi Cinping'in fikirlerini incelemeye yönelik ilk laboratuvar Rusya'da kuruldu
Rusya’da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in fikirlerini incelemeye yönelik ilk laboratuvar kuruldu. Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:06+0300
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dünya
rusya
çin
şi cinping
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Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Çin ve Modern Asya Enstitüsü (IKSA RAN) temelinde kurulan laboratuvar, yurt dışında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in fikirlerini incelemeye yönelik ilk araştırma kurumu olma özelliğini taşıyor.IKSA RAN Direktörü Kirill Babayev, Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği demeçte laboratuvarda yapılacak çalışmalar sonucunda 2025 yılında ‘Rus iktidar temsilcileri de dahil olmak üzere Rus okuyucuları Şi Cinping'in fikirleri ve bunların Çin'in gelişimi ve tabii ki Rusya-Çin ilişkileri için önemi hakkında bilgilendirecek büyük bir bilimsel monografinin’ yayınlanmasının beklendiğini anlattı. Babayev, Rus hükümetinin ‘bugünkü Çin'in kalkınmasının ideolojik temelinin ne olduğunu’ iyi anlaması gerektiğini kaydetti.Rusya’da Şi’nin fikirlerinin Çin’in birçok alandaki politikasını belirlediğinin bilincinde olunduğunu söyleyen Babayev, “Biz ayrıca bunun bir iki yıl değil, çok daha uzun süre devam edecek bir politika olduğunu, dolayısıyla Çin'in uzun vadedeki faaliyetlerini belirleyeceğini de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.Yetkiliye göre araştırmalar, Şi'nin ekonomi, dış ve iç politika, sosyal politika, kültür, sanat ve ideoloji alanındaki fikirlerine odaklanacak. Laboratuvarın Çin bilim merkezleriyle temas kurması, birkaç ortak konferans ve yuvarlak masa toplantısı düzenlemesi gerekecek.Çalışmalarda sadece IKSA RAN bilim insanları değil, aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü, Yüksek Ekonomi Okulu gibi diğer kuruluşların temsilcileri de yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-rusyanin-cin-iran-ve-hindistan-ile-isbirligi-potansiyeli-cok-buyuk-1072561093.html
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rusya, çin, şi cinping
rusya, çin, şi cinping

Çin dışında Şi Cinping'in fikirlerini incelemeye yönelik ilk laboratuvar Rusya'da kuruldu

22:06 22.06.2023
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinŞi Cinping Moskova'da
Şi Cinping Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Rusya’da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in fikirlerini incelemeye yönelik ilk laboratuvar kuruldu. Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü temelinde kurulan laboratuvar Çin’in dışında ilk kez açılmış oluyor.
Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Çin ve Modern Asya Enstitüsü (IKSA RAN) temelinde kurulan laboratuvar, yurt dışında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in fikirlerini incelemeye yönelik ilk araştırma kurumu olma özelliğini taşıyor.
IKSA RAN Direktörü Kirill Babayev, Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya verdiği demeçte laboratuvarda yapılacak çalışmalar sonucunda 2025 yılında ‘Rus iktidar temsilcileri de dahil olmak üzere Rus okuyucuları Şi Cinping'in fikirleri ve bunların Çin'in gelişimi ve tabii ki Rusya-Çin ilişkileri için önemi hakkında bilgilendirecek büyük bir bilimsel monografinin’ yayınlanmasının beklendiğini anlattı. Babayev, Rus hükümetinin ‘bugünkü Çin'in kalkınmasının ideolojik temelinin ne olduğunu’ iyi anlaması gerektiğini kaydetti.
Rusya’da Şi’nin fikirlerinin Çin’in birçok alandaki politikasını belirlediğinin bilincinde olunduğunu söyleyen Babayev, “Biz ayrıca bunun bir iki yıl değil, çok daha uzun süre devam edecek bir politika olduğunu, dolayısıyla Çin'in uzun vadedeki faaliyetlerini belirleyeceğini de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yetkiliye göre araştırmalar, Şi'nin ekonomi, dış ve iç politika, sosyal politika, kültür, sanat ve ideoloji alanındaki fikirlerine odaklanacak. Laboratuvarın Çin bilim merkezleriyle temas kurması, birkaç ortak konferans ve yuvarlak masa toplantısı düzenlemesi gerekecek.
Çalışmalarda sadece IKSA RAN bilim insanları değil, aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi bünyesindeki Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü, Yüksek Ekonomi Okulu gibi diğer kuruluşların temsilcileri de yer alacak.
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