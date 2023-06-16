https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-rusyanin-cin-iran-ve-hindistan-ile-isbirligi-potansiyeli-cok-buyuk-1072561093.html

Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük

Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T22:03+0300

2023-06-16T22:03+0300

2023-06-16T22:03+0300

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st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' stüdyosunda bir demeç veren Peskov, Rusya'nın Çin, İran, Hindistan gibi ülkelerle işbirliği potansiyelinin bazı zorluklar olsa da çok büyük olduğunu söyledi.Peskov, “Bizim için bunlar ortak, önceden de ortaklardı. Kartalımız iki tarafa bakıyor. Yeni ufuklar açılıyor, zorlukları var, kolay ortaklar değil, bizim alışmamız gerekiyor, onların da bize alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Peskov, karşılıklı güven ortamı için ilişkiler yelpazesini genişletmek gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak şu anda bile potansiyelin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230616/putin-st-petersburg-ekonomik-forumunda-konusuyor---1072536594.html

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