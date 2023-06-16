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Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük
Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:03+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' stüdyosunda bir demeç veren Peskov, Rusya'nın Çin, İran, Hindistan gibi ülkelerle işbirliği potansiyelinin bazı zorluklar olsa da çok büyük olduğunu söyledi.Peskov, “Bizim için bunlar ortak, önceden de ortaklardı. Kartalımız iki tarafa bakıyor. Yeni ufuklar açılıyor, zorlukları var, kolay ortaklar değil, bizim alışmamız gerekiyor, onların da bize alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Peskov, karşılıklı güven ortamı için ilişkiler yelpazesini genişletmek gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak şu anda bile potansiyelin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.
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kremlin, rusya, çin, hindistan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
kremlin, rusya, çin, hindistan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük

22:03 16.06.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' stüdyosunda bir demeç veren Peskov, Rusya'nın Çin, İran, Hindistan gibi ülkelerle işbirliği potansiyelinin bazı zorluklar olsa da çok büyük olduğunu söyledi.
Peskov, “Bizim için bunlar ortak, önceden de ortaklardı. Kartalımız iki tarafa bakıyor. Yeni ufuklar açılıyor, zorlukları var, kolay ortaklar değil, bizim alışmamız gerekiyor, onların da bize alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Peskov, karşılıklı güven ortamı için ilişkiler yelpazesini genişletmek gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak şu anda bile potansiyelin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.
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