https://sputniknews.com.tr/20230616/kremlin-rusyanin-cin-iran-ve-hindistan-ile-isbirligi-potansiyeli-cok-buyuk-1072561093.html
Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük
Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtti. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:03+0300
2023-06-16T22:03+0300
2023-06-16T22:03+0300
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hindistan
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' stüdyosunda bir demeç veren Peskov, Rusya'nın Çin, İran, Hindistan gibi ülkelerle işbirliği potansiyelinin bazı zorluklar olsa da çok büyük olduğunu söyledi.Peskov, “Bizim için bunlar ortak, önceden de ortaklardı. Kartalımız iki tarafa bakıyor. Yeni ufuklar açılıyor, zorlukları var, kolay ortaklar değil, bizim alışmamız gerekiyor, onların da bize alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Peskov, karşılıklı güven ortamı için ilişkiler yelpazesini genişletmek gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak şu anda bile potansiyelin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/putin-st-petersburg-ekonomik-forumunda-konusuyor---1072536594.html
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kremlin, rusya, çin, hindistan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
kremlin, rusya, çin, hindistan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
Kremlin: Rusya'nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyeli çok büyük
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin, İran ve Hindistan ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Rusya İhracat Merkezi'nin 'Sdelano v Rossi' stüdyosunda bir demeç veren Peskov, Rusya'nın Çin, İran, Hindistan gibi ülkelerle işbirliği potansiyelinin bazı zorluklar olsa da çok büyük olduğunu söyledi.
Peskov, “Bizim için bunlar ortak, önceden de ortaklardı. Kartalımız iki tarafa bakıyor. Yeni ufuklar açılıyor, zorlukları var, kolay ortaklar değil, bizim alışmamız gerekiyor, onların da bize alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Peskov, karşılıklı güven ortamı için ilişkiler yelpazesini genişletmek gerektiğine vurgu yaparak, "Ancak şu anda bile potansiyelin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.