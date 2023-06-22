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https://sputniknews.com.tr/20230622/chpnin-81-il-baskanindan-ortak-degisim-mesaji-1072741612.html
CHP'nin 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı
CHP'nin 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanının ortak açıklamasını paylaştı. Kaftancıoğlu'nun paylaştığı mesajda 'değişim' vurgusu dikkat çekti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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politika
canan kaftancıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
değişim
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CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklaması şöyle:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı dün gerçekleşmiş ve 8 saat sürmüştü.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından il başkanlarının ortak açıklamasını yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/kaftancioglundan-il-baskanlari-aciklamasi-ortak-bildirimizi-yarin-paylasacagiz-1072720870.html
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canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, değişim
canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, değişim

CHP'nin 81 il başkanından ortak 'değişim' mesajı

12:32 22.06.2023 (güncellendi: 12:39 22.06.2023)
© AA / CHPKılıçdaroğlu il başkanları toplantısında
Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA / CHP
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanının ortak açıklamasını paylaştı. Kaftancıoğlu'nun paylaştığı mesajda 'değişim' vurgusu dikkat çekti.
CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklaması şöyle:
"Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."
CHP'li Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
POLİTİKA
Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması: Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız
Dün, 22:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı dün gerçekleşmiş ve 8 saat sürmüştü.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından il başkanlarının ortak açıklamasını yayımladı.
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