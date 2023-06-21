https://sputniknews.com.tr/20230621/kaftancioglundan-il-baskanlari-aciklamasi-ortak-bildirimizi-yarin-paylasacagiz-1072720870.html

Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması: Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız

Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması: Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Ortak bildirimizi yarın... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T22:55+0300

2023-06-21T22:55+0300

2023-06-21T22:56+0300

politika

canan kaftancıoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi.Parti genel merkezindeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü.Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve kurultay takvimi ele alındı, seçim sonrası değerlendirme yapıldı.24 il başkanının istifa ettiği iddiaları yalanlanırken, toplantı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Twitter'dan toplantıya dair açıklama yapan Kaftancıoğlu, yarın il başkanlarının ortak basın bildirisini paylaşacaklarını duyurdu: "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız."

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Sputnik Türkiye

canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu