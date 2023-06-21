Kaftancıoğlu'ndan il başkanları açıklaması: Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız
22:55 21.06.2023 (güncellendi: 22:56 21.06.2023)
© CHPCHP'li Canan Kaftancıoğlu
© CHP
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Ortak bildirimizi yarın paylaşacağız" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü.
Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve kurultay takvimi ele alındı, seçim sonrası değerlendirme yapıldı.
24 il başkanının istifa ettiği iddiaları yalanlanırken, toplantı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Twitter'dan toplantıya dair açıklama yapan Kaftancıoğlu, yarın il başkanlarının ortak basın bildirisini paylaşacaklarını duyurdu:
"Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız."
24 il başkanının istifa ettiği iddiaları yalanlanırken, toplantı sonrası ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Twitter'dan toplantıya dair açıklama yapan Kaftancıoğlu, yarın il başkanlarının ortak basın bildirisini paylaşacaklarını duyurdu:
"Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız."
Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız. pic.twitter.com/WKKav9QKal— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 21, 2023