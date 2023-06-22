https://sputniknews.com.tr/20230622/bae-devlet-baskani-al-nahyan-iran-disisleri-bakani-abdullahiyani-kabul-etti-1072766914.html

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ikili ilişkileri görüştü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T22:25+0300

2023-06-22T22:25+0300

2023-06-22T22:25+0300

dünya

iran

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, resmi ziyaret için dün BAE'ye giden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı başkent Abu Dabi'de kabul etti.İki ülke arasında gelişen ilişkileri değerlendiren taraflar, özellikle ticari ve ekonomik alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmek için koordinasyon, planlama ve ortak hareket konusunda görüş birliğine vardı.Abdullahiyan, Al Nahyan'a İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ülkesine ziyaret davetini iletti. Daveti memnuniyetle karşılayan Al Nahyan da Reisi'yi BAE'ye davet etti.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ve Abdullahiyan'ın Abu Dabi'deki Al Shati Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinde, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid, Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi'nin de aralarında olduğu üst düzey yetkililer hazır bulundu.Görüşmede taraflar, ikili işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları istişare etti.Göreve geldiği Haziran 2021'den beri ilk kez BAE'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, önceki günlerde de Katar, Umman ve Kuveyt'te temaslarda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230606/iran-suudi-arabistan-ve-baeden-cinin-himayesinde-ortak-deniz-gucu-1072096593.html

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iran, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh muhammed bin zayid al nahyan, hüseyin emir abdullahiyan