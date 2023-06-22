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Aziz Yıldırım'dan basın toplantısı kararı: Tarih belli oldu
Aziz Yıldırım'dan basın toplantısı kararı: Tarih belli oldu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu akşam katılacağı açıklanan canı yayın iptal edildi. Yıldırım, 23 Haziran Cuma basın toplantısı... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T09:00+0300
2023-06-22T09:00+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
kongre
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu akşam katılacağı açıklanan canı yayın iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir açıklama geldi.Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceği duyuruldu.Kongre çağrısıYıldırım, geçtiğimiz günlerde halefi Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısında bulunmuştu. "5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır" diyen eski başkan, şöyle devam etmişti:"Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?Mevcut yönetim, ilk gününden itibaren, başarısızlıklarına, yetersizliklerine, tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin.Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir.'Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm var'Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak, Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm vardır. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir, bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur.Bu kulüp, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. 'Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz' sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe’de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir.Ayrıca bu söylem, insanları, Ali Koç’un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yöneltmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı hedef alarak, şunları kaydetti:"Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyen arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz! Biz bu kadar fedakârlık yaparken başarısız olmak ne kadar acı biliyor musunuz?"
https://sputniknews.com.tr/20230616/aziz-yildirimdan-ali-koca-olaganustu-kongre-cagrisi-1072534789.html
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aziz yıldırım, ali koç, kongre
aziz yıldırım, ali koç, kongre

Aziz Yıldırım'dan basın toplantısı kararı: Tarih belli oldu

09:00 22.06.2023
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu akşam katılacağı açıklanan canı yayın iptal edildi. Yıldırım, 23 Haziran Cuma basın toplantısı gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu akşam katılacağı açıklanan canı yayın iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir açıklama geldi.
Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceği duyuruldu.

Kongre çağrısı

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde halefi Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısında bulunmuştu. "5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır" diyen eski başkan, şöyle devam etmişti:
"Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?
Mevcut yönetim, ilk gününden itibaren, başarısızlıklarına, yetersizliklerine, tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin.
Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir.

'Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm var'

Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak, Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm vardır. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir, bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur.
Bu kulüp, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. 'Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz' sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe’de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir.
Ayrıca bu söylem, insanları, Ali Koç’un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yöneltmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.
Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı hedef alarak, şunları kaydetti:
"Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyen arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz! Biz bu kadar fedakârlık yaparken başarısız olmak ne kadar acı biliyor musunuz?"
Aziz Yıldırım - Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
16 Haziran , 13:29
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