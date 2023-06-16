https://sputniknews.com.tr/20230616/aziz-yildirimdan-ali-koca-olaganustu-kongre-cagrisi-1072534789.html
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" ifadelerini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T13:29+0300
2023-06-16T13:29+0300
2023-06-16T13:31+0300
spor
aziz yıldırım
ali koç
olağanüstü kongre
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103938/67/1039386798_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c28a8c45b497b7a3d61b8bfbfee1364.jpg
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" dedi.Ayrıntılar geliyor...
https://sputniknews.com.tr/20230608/aziz-yildirim-nijerya-ile-anlasma-imzaladi-1072184588.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103938/67/1039386798_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1f49426b8ea51324bcc8b31a24bc0135.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aziz yıldırım, ali koç, olağanüstü kongre, fenerbahçe
aziz yıldırım, ali koç, olağanüstü kongre, fenerbahçe
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
13:29 16.06.2023 (güncellendi: 13:31 16.06.2023) Abone ol
Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.
Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" dedi.