https://sputniknews.com.tr/20230616/aziz-yildirimdan-ali-koca-olaganustu-kongre-cagrisi-1072534789.html

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı

Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" ifadelerini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T13:29+0300

2023-06-16T13:29+0300

2023-06-16T13:31+0300

spor

aziz yıldırım

ali koç

olağanüstü kongre

fenerbahçe

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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" dedi.Ayrıntılar geliyor...

https://sputniknews.com.tr/20230608/aziz-yildirim-nijerya-ile-anlasma-imzaladi-1072184588.html

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aziz yıldırım, ali koç, olağanüstü kongre, fenerbahçe