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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı
Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" ifadelerini... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
aziz yıldırım
ali koç
olağanüstü kongre
fenerbahçe
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" dedi.Ayrıntılar geliyor...
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aziz yıldırım, ali koç, olağanüstü kongre, fenerbahçe
aziz yıldırım, ali koç, olağanüstü kongre, fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı

13:29 16.06.2023 (güncellendi: 13:31 16.06.2023)
© DHAAziz Yıldırım - Ali Koç
Aziz Yıldırım - Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© DHA
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Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.
Yıldırım, "Ali Koç ve yönetimine düşen mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
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