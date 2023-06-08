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https://sputniknews.com.tr/20230608/aziz-yildirim-nijerya-ile-anlasma-imzaladi-1072184588.html
Aziz Yıldırım, Nijerya ile anlaşma imzaladı
Aziz Yıldırım, Nijerya ile anlaşma imzaladı
Nijerya Deniz Kuvvetleri ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN, NNS ARADU fırkateyninin modernizasyonu ve Tuzla sınıfı Karakol Botu için sözleşme imzaladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T15:32+0300
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aziz yıldırım
ekonomi
nijerya
dearsan
fırkateyn
anlaşma
fenerbahçe
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DEARSAN Gemi İnşa Sanayi AŞ ile Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında Nijerya donanmasının sancak gemisi olan, tarihi öneme sahip NNS ARADU (F89) firkateyninin modernizasyon projesi kapsamında sözleşme imzalandı. Defenceturk sitesinin aktardığına göre törene Nijerya Federal Cumhuriyeti Senato üyeleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Az Gambo, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâh personeli ve DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı (ayrıca eski Fenerbahçe başkanı) Aziz Yıldırım ile şirket yöneticileri katıldı.DEARSAN’ın Tuzla tersanesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında eski ve kullanım dışı olan sistem, ekipman ve cihazlar, onarılarak veya modern muadilleri ile yenilenerek gemi çağdaş standartlara ulaştırılacak. Aynı sözleşme kapsamında Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 1 adet 57 metre Tuzla sınıfı karakol gemisi de teslim edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20170607/rusya-forum-donanma-daersan-1028789740.html
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aziz yıldırım, nijerya, dearsan, fırkateyn, anlaşma, fenerbahçe
aziz yıldırım, nijerya, dearsan, fırkateyn, anlaşma, fenerbahçe

Aziz Yıldırım, Nijerya ile anlaşma imzaladı

15:32 08.06.2023 (güncellendi: 15:43 08.06.2023)
© AA / Cem Genco Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AA / Cem Genco
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Nijerya Deniz Kuvvetleri ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN, NNS ARADU fırkateyninin modernizasyonu ve Tuzla sınıfı Karakol Botu için sözleşme imzaladı.
DEARSAN Gemi İnşa Sanayi AŞ ile Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında Nijerya donanmasının sancak gemisi olan, tarihi öneme sahip NNS ARADU (F89) firkateyninin modernizasyon projesi kapsamında sözleşme imzalandı.
Defenceturk sitesinin aktardığına göre törene Nijerya Federal Cumhuriyeti Senato üyeleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Az Gambo, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâh personeli ve DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı (ayrıca eski Fenerbahçe başkanı) Aziz Yıldırım ile şirket yöneticileri katıldı.
DEARSAN’ın Tuzla tersanesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında eski ve kullanım dışı olan sistem, ekipman ve cihazlar, onarılarak veya modern muadilleri ile yenilenerek gemi çağdaş standartlara ulaştırılacak.
Aynı sözleşme kapsamında Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 1 adet 57 metre Tuzla sınıfı karakol gemisi de teslim edilecek.
Donanma gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2017
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