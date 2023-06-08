https://sputniknews.com.tr/20230608/aziz-yildirim-nijerya-ile-anlasma-imzaladi-1072184588.html

Aziz Yıldırım, Nijerya ile anlaşma imzaladı

Aziz Yıldırım, Nijerya ile anlaşma imzaladı

Nijerya Deniz Kuvvetleri ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN, NNS ARADU fırkateyninin modernizasyonu ve Tuzla sınıfı Karakol Botu için sözleşme imzaladı. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T15:32+0300

2023-06-08T15:32+0300

2023-06-08T15:43+0300

aziz yıldırım

ekonomi

nijerya

dearsan

fırkateyn

anlaşma

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/11/1015561199_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c783598599827e80ed589b4e09c0b078.jpg

DEARSAN Gemi İnşa Sanayi AŞ ile Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında Nijerya donanmasının sancak gemisi olan, tarihi öneme sahip NNS ARADU (F89) firkateyninin modernizasyon projesi kapsamında sözleşme imzalandı. Defenceturk sitesinin aktardığına göre törene Nijerya Federal Cumhuriyeti Senato üyeleri, Savunma Bakanlığı yetkilileri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Az Gambo, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâh personeli ve DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı (ayrıca eski Fenerbahçe başkanı) Aziz Yıldırım ile şirket yöneticileri katıldı.DEARSAN’ın Tuzla tersanesinde gerçekleştirilecek proje kapsamında eski ve kullanım dışı olan sistem, ekipman ve cihazlar, onarılarak veya modern muadilleri ile yenilenerek gemi çağdaş standartlara ulaştırılacak. Aynı sözleşme kapsamında Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 1 adet 57 metre Tuzla sınıfı karakol gemisi de teslim edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20170607/rusya-forum-donanma-daersan-1028789740.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz yıldırım, nijerya, dearsan, fırkateyn, anlaşma, fenerbahçe